Marc se impone a Mark en la XVIII Volta a Peu l'Alqueria de la Comtessa

La XVIII Volta a Peu l'Alqueria de la Comtessa del domingo se convierte en un duelo de Marc García contra Mark Tanner. El primero, de Carlet pero enrolado en el CA Torrent, se impone en meta al segundo, de Vicky Foods Athletics por un solo segundo en un emocionante esprint como si de ciclismo se tratara.

García tarda 22 minutos y 40 segundos en recorrer los 7 km de la prueba, decimocuarta del VIII Circuit de Curses Populars Safor Valldigna Caixa Popular.

Isabel Ferrer, del Club de Córrer Camallaes Parsifal de l'Alqueria de la Comtessa, es la mejor en chicas, y ya van once triunfos en catorce carreras, con un crono de 25 minutos y 4 segundos.

XVIII Volta a Peu l'Alqueria de la Comtessa-VIII Circuit Safor Valldigna Caixa Popular / Salva Talens / Circuit Safor Valldigna Caixa Popular

Más de 600 atletas, desde júniors al último grupo de edad de los másters, toman parte en esta competición organizada por el Ayuntamiento de l'Alqueria de la Comtessa.

La próxima cita del Circuit será el domingo que viene, día 14 de diciembre, con motivo de la XXIII Cursa Penya Real de Gandia. Las inscripciones, como siempre, el www.crono4sports.es