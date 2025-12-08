El Pirata Beach de Gandia acogerá el único concierto de La Gossa Sorda en un festival

El icónico grupo de Pego, La Gossa Sorda, anuncia su regreso a los escenarios después de casi diez años, pero la buena nueva es que se confirma que estará con su nueva gira "A Tornallom" en el Pirata de Gandia para, como ellos mismos dicen, "animar a la gente a que plante cara a las adversidades que vemos en nuestra sociedad".

Pirata Beach Fest celebrará su octava edición durante los días 8, 9, 10 y 11 de julio, en el Polígono Benieto de Gandía. Y sí, La Gossa Sorda ofrecerá un único concierto en un festival del País Valencià en 2026 y será en el Pirata Beach Fest de Gandia

La Gossa Sorda se despidió de los escenarios en 2016 con la gira 'L'última volta' después de 20 años de éxitos en la música valenciana y de haberse consolidado como una de las bandas de referencia de la canción protesta. Su último trabajo, 'La polseguera', (Maldito Records) en 2014, tuvo entre sus canciones grandes éxitos como 'Esbarzers'.

Entre sus cerca de cuarenta propuestas ya descubiertas para el Pirata de Gandia 2026, en este segundo avance de cartel, destaca la presencia de La Gossa Sorda, Evaristo, La Fúmiga, Molotov, The Tyets, Talco, Non Servium, Mägo de Oz, Boikot, Sanguijuelas del Guadiana y Buhos. Sin duda un espectacular y vibrante elenco de grupos y artistas que harán que la “vida pirata” sea aun mejor.

Benito Kamelas, La Fuga, Els Catarres, Segismundo Toxicómano, La Élite, Auxili, Los de Marras, Linaje, Lia Kali, Biznaga, Itaca Band, Sons of Aguirre & Scila, Malifeta, En Tol Sarmiento, Reincidentes, Doctor Prats, Green Valley, El Último ke zierre, El Diluvi, Naina, Manifa, Me Fritos & The Gimme Cheetos, La Sra. Tomasa, Pedro Pastor, Afónica Naranjo, Hoke y El sombrero del abuelo ya fueron anunciados.

Destacar un año más la importante presencia de grupos valencianos en una apuesta inequívoca y fiel del Pirata Beach Fest por la escena del mejor rock, rap y mestizaje local.

Las entradas están a la venta en la web del festival.