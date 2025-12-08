La represión en Gandia y Paterna se exponen en Luxemburgo

La fotógrafa y activista valenciana Eva Máñez inaugura este miércoles en el Centro Cultural Neimënster de Luxemburgo una exposición que va a permitir recorrer una parte de la represión franquista en España, en este caso centrada en las localidades valencianas de Gandia y de Paterna.

La muestra recopila los trabajos que Máñez ha llevado a cabo tanto en el cementerio de Paterna, donde fueron fusiladas más de dos mil personas tras la guerra civil, como en Gandia, donde sigue abierto un proceso para sacar casi treinta cuerpos de una fosa común situada en el cementerio municipal que quedaron bajo un bloque de nichos.

Esta exposición es una mirada actual que se centra en el papel de las mujeres durante los años de la contienda y de la larga posguerra. La misma muestra se ha podido ver la ciudad de Rosario (Argentina) y en la Fototeca Nacional de Cuba.

Según indica la organización, a la inauguración en el Centro Cultural Neimënster de Luxemburgo asistirá la embajadora de España en ese país, y también ha confirmado su presencia el eurodiputado de Compromís Vicent Marzà.

Hay previstas visitas guiadas organizadas con la colaboración de colectivos feministas y debates en los cual participarán Victòria Reig, vicepresidenta de la Associació de Familiars de Víctimes del Franquisme de Gandia, y Amparo Belmonte, presidenta de la Coordinadora de Asociaciones de las Fosas de Paterna.

El en el Centro Cultural Neimënster de Luxemburgo siempre se ha distinguido, tanto en su programación cultural como en sus actividades, por su compromiso con la reflexión y el debate, ofreciendo una selección artística «comprometida», un arte político en el sentido más noble del término. A través de sus conferencias, obras de teatro y exposiciones, el centro se ha consolidado como un espacio de defensa de los derechos humanos y de promoción de la cohesión social.

Uno de los ejes del centro es la perspectiva feminista de los acontecimientos, y esta exposición de Eva Máñez combina feminismo y memoria, bastante femenina e historia.

Las guardianas de la memoria

Cincuenta años después de la muerte de Francisco Franco, siguen abiertas en España las numerosas heridas heredadas de cuarenta años de dictadura. Se estima que entre 1936 y 1945 el franquismo ejecutó a unas 150.000 personas, muchas de las cuales todavía yacen en fosas comunes, y muchas de ellas en Paterna. Esta exposición explora tres lugares clave para comprender este conflicto: Paterna, lugar de las ejecuciones, la Safor, con los relatos de los vencidos y represaliados, y Cuelgamuros y la tumba de Franco en Mingorrubio.

Eva Máñez y Paca Rimbaud, organizadora de la exposición, ante el monumento de homenatge a las Brigadas Internacionalesgades Internacionals en Luxemburgo / Levante-EMV

La exposición tiene un fuerte componente de género y todos los testimonios tanto de Paterna como de la Safor, son de mujeres. Después del pelotón de fusilamiento, las mujeres quedaron viudas en una sociedad que no las permitía tener dinero ni propiedades. En la mayoría de los casos, sus bienes fueron confiscados o fueron expulsadas de sus hogares, condenadas a multas, a veces desterradas, desplazadas, purgadas profesionalmente como profesoras, funcionarias o cualquier otra acción de cierta relevancia local. El régimen franquista las culpaba de no mantener la orden moral de sus familias y de sus hombres. Pero, sobre todo, sufrían la condena moral de su entorno y el acoso permanente de los sacerdotes y las fuerzas de la orden.

Gandia, "la memòria de l'oblit"

Los recuerdos individuales, guardados muchas veces bajo secreto para no ser marcadas y que estaban destinados a desaparecer en la siguiente generación, se transforman en esta exposición en una memoria colectiva. Eva Máñez ha querido que esta memoria se exprese sin revanchismo. La muestra que ahora se expondrá en Luxemburgo, y que en parte se pudo ver en Gandia hace un año, se tituló "La memòria de l'oblit", y se compone de 22 retratos y testimonios de mujeres de la Safor, 12 fotografías de la exhumación de la Fosa de Gandia y 6 imágenes comentadas de lugares de represión y resistencia en la Safor.