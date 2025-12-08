Tercera derrota y primera en casa de Proinbeni UpB en la Liga de Segunda FEB
Bueno Arenas Albacete Basket asalta el Pabellón Municipal de Gandia en la prórroga (99-103)
Proinbeni UpB y Bueno Arenas Albacete Basket ofrecen un partidazo digno de dos colíderes de la Liga en Segunda FEB, que se resuelve en la prórroga a favor del conjunto manchego (99-103).
El juego y el marcador siempre estuvo muy igualado. En la primera parte ya hubo alternativas: 24-22 en el primer cuarto y 24-27 en el segundo. Tras el descanso, la misma tónica 21-23 y 22-20, llegándose con empate al final de los 40 minutos. El tiempo extra de 5 minutos fue decisivo con un 08-12 para Albacete.
Al final del encuentro, el entrenador local, Alejandro Mesa, se quejaba de la permisividad de los árbitros a la hora de señalar faltas en el juego interior al tiempo que lamentaba el tropiezo.
Esta es la tercera derrota de Proinbeni UpB Gandia, segunda consecutiva, y primera en casa en la Liga de Segunda FEB. Los gandienses pierden también el liderazgo y caen hasta la tercera plaza.
El gran protagonista del choque que, sin embargo, no pudo evitar la derrota gandiense, fue el escolta Kyle Greeley, con, seguramente, la mayor anotación en la historia del club como jugador con 36 puntos y también la más alta valoración con un 51. El norteamericano es MVP de la jornada y mejor jugador de toda la Segunda FEB esta semana.
El equipo gandiense no tiene tiempo para lamentaciones, ya que la Liga vuelve entre semana con el partido que Proinbeni debe jugar en Benicarló este miércoles, 10 de diciembre, y, además, el sábado en Gandia toca derbi ante el Llíria.
