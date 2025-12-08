La UE Tavernes triunfa y recorta dos puntos su diferencia con el líder de la Lliga Autonómica

Trece partidos con un balance de ocho victorias y cinco empates. Así se define la trayectoria de la UE Tavernes en la Lliga Comunitat 2025-2026. El último triunfo de los de la Valldigna, conseguida este sábado ante la SC Requena (1-0) ha servido, además, para reducir la diferencia con el líder, también invicto del grupo Norte, el CD Acero.

Los "rogets" consiguen tres puntos sufridos, pero que consolidan al equipo en los puestos de promoción de ascenso ante un rival que ha mejorado mucho y lo demostró, sobre todo en los últimos veinte minutos.

Una primera parte fulgurante con salida en tromba del Tavernes. El juvenil Luis (buen debut el suyo) obligó al portero visitante, que fue el mejor de su equipo, a realizar su primera gran intervención y algunas más que hizo de mucho mérito, entre ellas dos paradones e, incluso, un penalti, desviando el tiro de Seral. El Tavernes, con ganas y brío, se veía superior, pero le faltaba el gol.

En la segunda mitad el Tavernes salió convencido en busca del tanto que Seral marcó, demostrando que dentro del área es letal. El partido fue igualándose con jugadas polémicas como un penalti en cada área no señalizados. El meta local, Xumi, realizó dos intervenciones para evitar el empate. También tuvo Joan el dos a cero en una jugada bien trenzada entre Héctor, pero su remate se estrelló en el palo con el portero ya batido.

Un partido, en suma, complicado para el equipo local por no sentenciar en los primeros minutos y un Requena que gustó. En resumen, marcha fantástica del equipo vallero, imbatido, que salda los tres últimos partidos con nueve puntos posibles.

En la próxima jornada llega al gran partido entre el CD Acero y la UE Tavernes en el Port de Saguntt.