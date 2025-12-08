El Villalonga CF obra la gesta: elimina al Muro CF y avanza en La Nostra Copa

Nueva "machada" del Villalonga CF, de segunda FFCV, en La Nostra Copa, en esta ocasión al ganar 2-1 y eliminar al Muro CF, de Primera FFCV. Los de la Safor se clasifican para los 1/16 de final del torneo, demostrando su gran momento de forma, juego y resultados en el partido del pasado viernes. Y es que el equipo de "Kako" es el segundo clasificado de la Liga, con una sola derrota, y en La Nostra Copa ya ha superado cuatro eliminatorias.

El entrenador del Villalonga CF quería antes del encuentro "estar a nuestro mejor nivel y que ellos no tengan un buen día". Pues así fue. Tras el encuentro, el propio técnico apuntaba que "ellos tenían jugadores de mucha calidad, pero nosotros tenemos un equipo muy cohesionado y esto hace que juegue quien juegue siempre damos el 100%. Victoria justa e histórica y una ronda mas. A seguir disfrutando".

Los "lloberos" ya habían dejado fuera de la competición copera al Real de Gandia CF, CF Bellreguard y el CE la Font d'en Carròs y, ahora, al Muro CF. Estarán en el bombo de la próxima ronda.