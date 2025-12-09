Carla Bañuls Puente repite como subcampeona de la Copa de España de Ciclocross

La Copa de España de Ciclocross 2025 ha llegado a su fin con la disputa de las dos últimas pruebas puntuables en Xàtiva y Cocentaina. En ambas ha sido protagonista la gandiense del Team Mirat Salamanca, Carla Bañuls Puente, que al final repite como subcampeona de la Copa de España en la clasificación general definitiva. El año pasado quedó 2ª en su última campaña como cadete y en 2025 ocupa el mismo puesto en su primer curso como júnior.

La penúltima prueba de la Copa se ha disputado en Xàtiva. La carrera júnior femenina ha estado dominada por Carla Bañuls, que se ha impuesto con más de medio minuto de ventaja sobre la líder de la competición, Aitana Gutiérrez, segunda clasificada. En tercera posición ha concluido a más de un minuto Lidia Castro, una de las grandes sensaciones en la temporada en carretera 2025.

La última carrera de la Copa de España de Ciclocross ha sido el III Trofeo Ciclocross Rafa Valls-Fira Tots Sants de Cocentaina. Aitana Gutiérrez, segunda en Xàtiva, se ha desquitado hoy para despedir el certamen nacional con una nueva victoria, celebrando así además su victoria en la General. Gutiérrez ha superado a Carla Bañuls, segunda, al sprint y a Lidia Castro, tercera a 36”.

El balance de Carla Bañuls en las ocho pruebas de Copa de España ha sido de dos victorias, dos segundos puestos y una tercera plaza como resultados más destacados.

En 2025 también ha triunfado en el Ciclocross Internacional de Gurb (Barcelona) y ha representado a España en el Campeonato de Europa.