Carmena: «Si no la cuidamos, la democracia estará en peligro»

La magistrada y exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena animó este martes desde Gandia a «cuidar la democracia», porque «si no lo hacemos, estará en peligro». Carmena intervino en la quinta charla del ciclo «Gandia Pensa», impulsado por el ayuntamiento y diversas entidades culturales.

En el evento, que llenó hasta la bandera el Teatre Serrano, también participó el director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí, quien, además de compartir algunas reflexiones, dialogó con Carmena acerca de sus vivencias como política, jueza y otras cuestiones de actualidad.

Carmena matizó que a la democracia «hay que cuidarla todos los días como se hace con una planta, con un bebé, con nuestros amigos o con un amor», y eso implica «analizar con cariño qué está funcionando mal, porque al fin y al cabo es una institución humana, con el fin de que cumpla con sus objetivos, que es el bien común».

Enumeró los principales riesgos que tiene en la actualidad el sistema democrático. El primero, en su opinión, es el propio discurso político. «Las sesiones de control de los miércoles en el Congreso de los Diputados se han convertido en el Club de la Comedia», dijo, «no puede ser que la política consista en un cruce de acusaciones, en el quítate tú para ponerme yo». Además, «se ha normalizado que los políticos puedan mentir, y esto es muy grave».

Carmena y Martí antes de la charla. / Natxo Francés

Carmena alertó sobre otro vicio del sistema: «La política no debe ser una profesión». Preguntada por Martí sobre si sus cuatro años de gestión como alcaldesa de Madrid le cambió su concepción de la política, Carmena lamentó que no hubiera un espíritu colaborativo entre todos los concejales del ayuntamiento. «Pronto comprendí que el objetivo de la oposición era que el Gobierno lo hiciera mal, que cuanto peor, mejor, y así no se puede, esto en una empresa no funcionaría», comentó Carmena, que se retiró de la política en 2019.

Carmena y Martí también disertaron sobre el Poder Judicial. En opinión de la magistrada la Justicia sigue sin tener la suficiente autonomía:«Los políticos continúan reuniéndose a puerta cerrada para nombrar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial», lamentó. Y considera que el Tribunal Supremo «se ha equivocado» condenando al fiscal general del Estado. «Sólo he podido leer los hechos probados, pero me preocupa que en este caso se haya cuestionado el derecho a la información veraz».

La jueza afeó, además, que el Poder Legislativo «esté constantemente haciendo leyes si después no se estudian sus efectos», y comentó que «las leyes son confusas, se siguen redactando como en el siglo XIX, y esto provoca que los profesionales del Derecho actúen como burócratas y no tengan una raíz social». Por ello, Carmena recomendó que, al igual que sucede con los médicos, «los jueces deberían pasar por un periodo formativo y de prueba donde se compruebe que están al servicio de las personas».

Carmenó visitó antes del acto al alcalde Prieto y firmó en el Libro de Honor. / Natxo Francés

También aprovechó para criticar la lentitud de la Justicia y su falta de modernización y digitalización. Preguntada sobre qué impresión tiene sobre los actuales casos de corrupción, de nuevo Carmena recomendó analizar las normas: «Tenemos numerosas leyes sobre contratación pública, deberíamos ver qué está fallando».

Por último, y como mensaje de esperanza, Manuela Carmena, a sus 81 años, abogó por darle más voz a los jóvenes «para que sean ellos los que solucionen los problemas de su generación», como por ejemplo el de la vivienda. Sólo así, según ella, se volverán a ilusionar con la democracia, dejarán de tener ensoñaciones con sistemas autoritarios o pensar que con Franco se vivía mejor.

Firma en el Libro de Honor

Antes de acudir al Teatre Serrano Carmena visitó el Ayuntamiento de Gandia, donde fue recibida por el alcalde, José Manuel Prieto, y departió con Joan-Carles Martí. En el despacho de Alcaldía firmó en el Libro de Honor de la ciudad. Prieto resaltó el vínculo de Carmena con Gandia. "No es la primera vez que viene, conoce bien nuestra tierra y siempre es un placer recibir a alguien tan interesada en la familia Borja y en la historia del Ducado de Gandia".

El ciclo "Gandia Pensa", cuya comisaria es Àngels Gregori, volvió a demostrar su gran poder de convocatoria. La penúltima charla fue con los periodistas Joan Sastre y Paco Cerdà, el pasado 17 de octubre. Tendrá continuidad en los próximos meses.