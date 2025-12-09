El Club Taekwondo La Safor Gandia se exhibe en el Campeonato de España
La entidad logra 14 medallas en el Nacional disputado en La Nucia del 4 al 8 de diciembre
La Nucia ha sido sede este puente festivo del Campeonato de España de Clubes que organiza la Real Federación Española de Taekwondo. El Club Taekwondo La Safor Gandia ha participado en el Nacional con un grupo de alumnos y alumnas que han estado preparándose para ello. Este año han sido seleccionados por el club un total 52 deportistas en un evento deportivo con más de 2.000 competidores.
La entidad saforense ha cuajado una actuación estelar con un saldo de 14 medallas: 3 de oro, 6 de plata y 5 bronces. Se han proclamado campeones de España Gustavo Díaz, director del club, además de Xavi Medel y también Xavi Calatayud.
Han sido subcampeones nacionales Jorge Todolí, Aitana Larrosa, Ariadna Alemany, Youssef Ouhmini, Leo Molines y Ahmed Founti. Se han colgado la medalla de bronce en La Nucia Fabricio Cardoso, Kyrylo Poluban, Nikita Romanov, Javier Moreno y Ayoub Rodi.
El club gandiense se congratula de los resultados obtenidos. El entrenador, competidor y director de la entidad, Gustavo Díaz Arenas, ha valorado muy positivamente la actuación de los deportistas, chicos y chicas, mayores y pequeños, argumentando que "recogemos los frutos del trabajo que realizamos a diario en los entrenamientos".
