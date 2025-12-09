El Corriol Oliva Tennis Taula llena el saco de medallas en el campeonato autonómico
Varios de los palistas del club saforense logran plaza directa para el Torneo Estatal 2026
Excelente. No cabe otro adjetivo para definir la actuación del Club Corriol Oliva Tennis Taula en el campeonato autonómico, organizado por la Federación Valenciana de Tenis de Mesa en la ciudad de Altea los días 6 y 7 de diciembre.
Con una representación de 15 palistas, 3 entrenadores y numerosos familiares que acompañaron y animaron incesantemente durante ambas jornadas a sus jugadores, las 16 medallas obtenidas en las distintas categorías y las cuatro plazas logradas para el Torneo Estatal a celebrar en Tarragona en febrero del 2026, demuestran la madurez competitiva alcanzada en el club olivense y la acertada gestión de su junta en esta nueva etapa. A modo de resumen:
Hugo Abellán se proclama campeón dobles alevín mixto y subcampeón dobles alevín masculino; Pau Beneyto, campeón dobles infantil masculino, podios individuales infantil masculino y dobles infantil mixto, plaza estatal Tarragona 2026; Enric Malonda, subcampeón dobles cadete masculino y podio en dobles juvenil mixto; Zhihao Zhang, subcampeón dobles cadete masculino; Júlia Malonda, podios dobles juvenil mixto, dobles juvenil femenino e individual juvenil femenino y Zoe Peiró sube al podio en dobles juvenil femenino;
Además, Miguel Jordà, subcampeón individual sub21 y dobles masculinos sub21 con plaza estatal a Tarragona 2026; Víctor Pellicer, campeón senior individual, plaza estatal Tarragona 2026 y Jose Soriano, podio discapacidad senior pie, plaza estatal Tarragona 2026.
También muy destacadas las participaciones de David González (6º ind. senior), Luca Bellero (octavos final veteranos +50), Pablo Ferrer (octavos final cadetes masculino individual), Blai Medina (séptimo clasificado individual cadete), Sebas Silvera y Raúl Voces (octavos final individual infantil masculino), llegando a cuadros finales y demostrando el altísimo nivel de juego y carácter competitivo de todos los jugadores del club.
