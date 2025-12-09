Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Guardia Civil detiene a un joven de 18 años en Piles por tráfico de drogas y malos tratos a su madre

Los agentes requisan marihuana, cocaína, una báscula de precisión y 300 euros en efectivo

Material requisado.

Material requisado. / Levante-EMV

Josep Camacho

Gandia

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 18 años en Piles y ha logrado desarticular un punto de venta de sustancias estupefacientes, según informó el Instituto Armado en un comunicado.

La investigación comenzó tras la interposición de una denuncia de malos tratos en el ámbito familiar por parte de un joven de 18 años hacia su madre. El motivo de la discusión habría estado relacionado con el consumo de este tipo de sustancias.

Fue entonces cuando comenzó la investigación. Tras realizar numerosas pesquisas, los efectivos lograron desarticular un punto de venta en Piles e intervinieron 270 gramos de cogollos de marihuana, dosis de cocaína, báscula de precisión y casi 300 euros en efectivo.

Por estos hechos se detuvo a un joven de 18 años y nacionalidad española. Se les atribuye un delito de malos tratos en el ámbito familiar y tráfico de drogas.

La investigación, que fue llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Oliva, continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Gandia.

