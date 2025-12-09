Los extranjeros protagonizan la gran subida de población de Gandia

La población extranjera en Gandia, basándose en los datos del Censo Anual del INE a 1 de enero de 2025 publicado hace una semana, fue de 21.521 personas, 2.700 más que el año anterior. Esto supone el 25,95% sobre el total de habitantes de la ciudad, que según la misma estadística fue de 82.909 habitantes, frente a los 80.001 de 2024. Por tanto, los extranjeros protagonizaron en su mayoría ese incremento poblacional general de Gandia de 2.900 habitantes.

Es un dato espectacular y que sitúa a Gandia, como ya informó este periódico, en una de las tres ciudades de España, junto con Torrevieja y Benidorm, donde más creció la población en 2024.

El porcentaje de extranjeros sigue subiendo y cambiando el paisaje urbano y el paisanaje de Gandia. En 2021 era del 20,46%.

Los más numerosos son los colombianos (2.710, una enorme subida de 695 en un año), los marroquíes (2.557, 264 más) y los búlgaros, con 2.391.

América Latina es el principal origen de la población extranjera en Gandia. Factores como la proximidad cultural y lingüística, la existencia de redes familiares previas y las posibilidades de acceso a la nacionalidad española mantienen este flujo de migración.

Los países africanos también protagonizan incrementos notables. Al margen de Marruecos, siguen en el «top 20» Argelia (623, 172 más) y Senegal, con 453 personas, 87 más. Con el lejano Pakistán también hay hilo directo abierto desde hace años, y la subida interanual ha sido de 71 personas, para llegar a tener 598 residentes. Y de India sumaron 34, para ser 113.

Por el contrario continúa el descenso de rumanos y de búlgaros. Desde hace más de 20 años han tenido una estrecha relación con Gandia, a tal punto que se formalizaron hermanamientos entre ciudades (Pleven), e incluso hay numerosos matrimonios mixtos.

Pero en el último año, según el INE, en Gandia hay 152 búlgaros y 5 rumanos menos. El aumento del coste de la vida en España y el crecimiento económico de estos dos países pueden estar detrás de este retroceso. Bulgaria adoptará el euro el 1 de enero de 2026, por lo que el país ya cumple con los criterios de convergencia comunitarios.

Los datos son un reflejo de la situación geopolítica mundial. Siguen llegando ucranianos, por el conflicto bélico y por las facilidades que da España para darles papeles. En Gandia ya son 1.650, 420 más.Pero también rusos: 24 más para llegar a una cifra de 322.

Y en la tónica del resto de España incremento significativo de venezolanos; alcanzan 765 tras un aporte de 229 más, que en el último año han huido del régimen de Maduro y de la situación del país.

Y es curioso el diferente comportamiento entre los migrantes de Honduras y Nicaragua; mientras que los hondureños son 122, sus vecinos nicaragüenses son 83.

Cabe mencionar también la subida de argentinos: 86 más según estas cifras oficiales para situarse en 576, aunque según otras fuentes podrían superar el millar.

Otros países latinoamericanos con aumentos importantes en Gandia son Perú (+83), Ecuador (+47) y Cuba, con 53 más.

La población de la Safor fue de 188.281 residentes, una subida de 4.852 habitantes. En la Comunitat Valenciana se situó en 5.425.182 habitantes. En España alcanzó los 49.128.297 habitantes, de los cuales cerca de 7 millones son extranjeros.

Principales nacionalidades

Colombia 2.710

Marruecos 2.557

Bulgaria 2.391

Ucrania 1.650

Rumanía 1.353

Italia 1.015

Venezuela 765

Argelia 623

Pakistán 598

Argentina 576

Bolivia 500

Senegal 453

Uruguay 432

China 428

Ecuador 408

Francia 394

Lituania 373

Polonia 329

Brasil 323

Rusia 322

Cuba 318

Perú 253

Reino Unido 253

EE UU 151

Alemania 141

Honduras 122

Países Bajos 116

Portugal 115

India 113