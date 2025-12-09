Los extranjeros protagonizan la gran subida de población de Gandia
Colombia, Marruecos, Bulgaria y Ucrania son las principales nacionalidades en la capital de la Safor según el INE
La población extranjera aumenta en 2.700 personas y ya representa el 26% del total
Josep Camacho
La población extranjera en Gandia, basándose en los datos del Censo Anual del INE a 1 de enero de 2025 publicado hace una semana, fue de 21.521 personas, 2.700 más que el año anterior. Esto supone el 25,95% sobre el total de habitantes de la ciudad, que según la misma estadística fue de 82.909 habitantes, frente a los 80.001 de 2024. Por tanto, los extranjeros protagonizaron en su mayoría ese incremento poblacional general de Gandia de 2.900 habitantes.
Es un dato espectacular y que sitúa a Gandia, como ya informó este periódico, en una de las tres ciudades de España, junto con Torrevieja y Benidorm, donde más creció la población en 2024.
El porcentaje de extranjeros sigue subiendo y cambiando el paisaje urbano y el paisanaje de Gandia. En 2021 era del 20,46%.
Los más numerosos son los colombianos (2.710, una enorme subida de 695 en un año), los marroquíes (2.557, 264 más) y los búlgaros, con 2.391.
América Latina es el principal origen de la población extranjera en Gandia. Factores como la proximidad cultural y lingüística, la existencia de redes familiares previas y las posibilidades de acceso a la nacionalidad española mantienen este flujo de migración.
Los países africanos también protagonizan incrementos notables. Al margen de Marruecos, siguen en el «top 20» Argelia (623, 172 más) y Senegal, con 453 personas, 87 más. Con el lejano Pakistán también hay hilo directo abierto desde hace años, y la subida interanual ha sido de 71 personas, para llegar a tener 598 residentes. Y de India sumaron 34, para ser 113.
Por el contrario continúa el descenso de rumanos y de búlgaros. Desde hace más de 20 años han tenido una estrecha relación con Gandia, a tal punto que se formalizaron hermanamientos entre ciudades (Pleven), e incluso hay numerosos matrimonios mixtos.
Pero en el último año, según el INE, en Gandia hay 152 búlgaros y 5 rumanos menos. El aumento del coste de la vida en España y el crecimiento económico de estos dos países pueden estar detrás de este retroceso. Bulgaria adoptará el euro el 1 de enero de 2026, por lo que el país ya cumple con los criterios de convergencia comunitarios.
Los datos son un reflejo de la situación geopolítica mundial. Siguen llegando ucranianos, por el conflicto bélico y por las facilidades que da España para darles papeles. En Gandia ya son 1.650, 420 más.Pero también rusos: 24 más para llegar a una cifra de 322.
Y en la tónica del resto de España incremento significativo de venezolanos; alcanzan 765 tras un aporte de 229 más, que en el último año han huido del régimen de Maduro y de la situación del país.
Y es curioso el diferente comportamiento entre los migrantes de Honduras y Nicaragua; mientras que los hondureños son 122, sus vecinos nicaragüenses son 83.
Cabe mencionar también la subida de argentinos: 86 más según estas cifras oficiales para situarse en 576, aunque según otras fuentes podrían superar el millar.
Otros países latinoamericanos con aumentos importantes en Gandia son Perú (+83), Ecuador (+47) y Cuba, con 53 más.
La población de la Safor fue de 188.281 residentes, una subida de 4.852 habitantes. En la Comunitat Valenciana se situó en 5.425.182 habitantes. En España alcanzó los 49.128.297 habitantes, de los cuales cerca de 7 millones son extranjeros.
Principales nacionalidades
Colombia 2.710
Marruecos 2.557
Bulgaria 2.391
Ucrania 1.650
Rumanía 1.353
Italia 1.015
Venezuela 765
Argelia 623
Pakistán 598
Argentina 576
Bolivia 500
Senegal 453
Uruguay 432
China 428
Ecuador 408
Francia 394
Lituania 373
Polonia 329
Brasil 323
Rusia 322
Cuba 318
Perú 253
Reino Unido 253
EE UU 151
Alemania 141
Honduras 122
Países Bajos 116
Portugal 115
India 113
