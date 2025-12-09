Gandia acoge el VII Reto Solidario "Un libro, una exposición" con el artista internacional Chi Chang Hseih

La regidora delegada de Sanidad, Liduvina Gil, ha presentado el VII Reto Solidario "Un libro, una exposición", una iniciativa cultural y benéfica organizada por la escritora y poetisa Adriana Serlik. El acto ha contado también con la participación de Estela Pellicer, directora del Palau Ducal, y del artista taiwanés Chi Chang Hseih, autor de la obra Paisaje Interior, que se exhibirá en esta edición.

La exposición se inaugurará este jueves, 11 de diciembre a las 19:30 horas en la Sala Carròs i Centelles del Palau Ducal y permanecerá abierta hasta el 11 de enero, con entrada libre, exceptuando los días 25 de diciembre, 1 y 6 de enero.

Liduvina Gil ha destacado que el Reto Solidario combina literatura, arte y solidaridad, generando un impacto social positivo. "Es un proyecto cultural que une literatura, una obra de arte y un componente social", señala, recordando que la recaudación del libro que se presentará en abril se destinará a la Asociación Española de Cáncer Infantil.

Estela Pellicer subraya la importancia de que la exposición sirva como instrumento de transformación social: "Los libros y las obras se convierten en un soporte para las causas que más lo necesitan. Esta edición cuenta con la participación especial del artista taiwanés Chi Chang Hseih, cuya trayectoria internacional es ampliamente reconocida".

Adriana Serlik expresa su emoción por contar nuevamente con la colaboración de Chi Chang Hseih, destacando su relevancia en el panorama artístico internacional y su compromiso con el Reto Solidario: "Es un enorme honor tener a este gran artista con nosotros, cuya obra ‘Paisaje Interior’ permitirá a los visitantes una experiencia única y emocional".

Chi Chang Hseih, por su parte, explica que sus obras abstractas buscan conectar con el mundo interior de cada espectador: "Espero que la gente encuentre algo de sí misma en las obras y que la exposición sirva como un medio de expresión y reflexión personal".

El Palau Ducal se consolida así como un espacio de referencia para iniciativas culturales con fines solidarios, ofreciendo a los ciudadanos la oportunidad de disfrutar de arte de calidad mientras contribuyen a causas benéficas.