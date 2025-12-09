Gandia disfruta con Kyle Greeley en modo MVP de récord en la Liga de Segunda FEB

Proinbeni cuenta con el mejor jugador de la Liga en Segunda FEB, al menos en la novena jornada del campeonato. Se trata del escolta estadounidense Kyle Greeley, que ha sido el más valioso del fin de semana de toda la categoría como ya lo fue recientemente del grupo Este en el que compite el primer equipo de Units pel Bàsquet Gandia.

Sorprendió ya en su primera temporada profesional en León el pasado curso y eso le valió su fichaje por el Proinbeni UPB Gandia, pero está siendo en esta segunda temporada cuando Kyle Greeley está siendo capaz de destapar el tarro de las esencias. Un jugador que ha mantenido como líder a su equipo durante este inicio de curso, pero cuyo MVP no fue suficiente para poder retenerlo en el gran partidazo del fin de semana.

Tres de las cinco valoraciones más altas de la temporada han llegado este fin de semana en una Segunda FEB en la que se tendría que retroceder hasta el pasado 2021 para encontrar una actuación superior a la del actual MVP. Concretamente en los 52 tantos de valoración de un Millán Jiménez (Valencia BC) que ha encontrado este sábado sucesor desde la Comunitat Valenciana.

Porque Kyle Greeley (Proinbeni UPB Gandia) fue el gran protagonista dentro del mejor partido de la temporada en la competición. Un exterior que se fue hasta los 51 tantos de valoración en un duelo que se resolvió en la prórroga y en el que su inercia no fue en esta ocasión suficiente para poder mantener a los suyos en el liderato de la Conferencia Este. Y eso que lo intentó de todos los modos posibles con 36 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias, 2 recuperaciones, 1 tapón y 11 faltas recibidas con las que hacer historia, pero con los que no pudo tumbar a un sólido Bueno Arenas Albacete.

El escolta norteamericano, en un entrenamiento bajo la atenta mirada del técnico Alejandro Mesa / UpB Gandia

En la presente temporada, Greeley ha participado en los 9 partidos de la Liga y en los 4 de la Copa de España con un promedio de algo más de 25 minutos por encuentro, 18,5 puntos, 4,8 rebotes, 1,6 asistencias, 0,3 tapones, 4,2 faltas recibidas y 20,3 de valoración.

El jugador de Proinbeni llegó a Gandia este pasado verano después que en las categorías de formación las pasara en West Salem High School (USA), en la temporada 2019/21 jugó en Portland State Vikings (NCAA- USA, de la 2021/24 en St. Martin’s Saint (NCAA - USA, en la 2024/25 aterrizó en España con la Cultural y Deportiva Leonesa (Segunda FEB) y este año se ha destapado definitivamente en la capital de la Safor.

Lógicamente, Greeley forma parte del quinteto ideal de la jornada en la posición de escolta junto al base Alonso Meana (CEB Llíria) 44 val: 40 puntos (13/13 TL y 10/19 TC), 5 rebotes, 6 asistencias y 8 faltas recibidas; Alero: Jonathan Zhao Olmos (CB Zaragoza) 34 val: 29 puntos (10/11 TL y 7/11 TC), 4 rebotes, 2 asistencias y 7 faltas recibidas; Ala pívot: Dorde Simeunovic (Spanish Basketball Academy) 40 val: 34 puntos (8/10 TL y 13/20 TC), 9 rebotes, 3 asistencias, 1 tapón y 10 faltas recibidas, y Pívot: Diante Bah (Amics Castelló) 26 val: 19 puntos (9/10 TL y 5/8 TC), 9 rebotes, 1 asistencia y 6 faltas recibidas.

Sin tiempo para disfrutar de este éxito individual, Kyle Greeley y sus compañeros de Proinbeni se preparan para jugar este miércoles un nuevo choque liguero en Benicarló.