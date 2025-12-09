Gandia ejerce de capital internacional del billar profesional

La ciudad de Gandia ha ejercido durante la pasada semana en la capital internacional del billar con la celebración del Predator Pro Billiard Tour, uno de los circuitos profesionales más reputados del mundo. El evento ha reunido a destacados jugadores nacionales e internacionales, consolidando la ciudad como sede de referencia para competiciones deportivas de alto nivel.

Durante varias jornadas, el Espai Baladre de la playa gandiense ha registrado una gran afluencia de público, que ha podido disfrutar de encuentros de altísima intensidad y precisión técnica.

Entre los participantes se encontraron figuras reconocidas del circuito profesional, así como jóvenes talentos que han aprovechado la ocasión para medir su nivel frente a los mejores.

Las autoridades locales y organizadores, en la entrega de premios a los campeones / Àlex Oltra

El torneo ha dejado momentos de gran espectacularidad con sus principales partidas siendo televisadas en plataformas de streaming especializadas, permitiendo a miles de aficionados seguir la competición desde distintos países.

Tanto el alcalde de la ciudad, José Manuel Prieto, como el concejal de Deportes, Jesús Naveiro, han visitado el evento: "La celebración del Predator Tour en Gandia demuestra nuestra capacidad para atraer eventos deportivos de proyección internacional y refuerza la imagen de la ciudad como destino deportivo y turístico".