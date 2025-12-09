Se impone la lógica: Sinergia entre Units pel Bàsquet Gandia y el CF Gandia

El CF Gandia y el UPB Gandia alcanzan un acuerdo para promover el deporte local y fortalecer el vínculo entre las aficiones con una acción conjunta. Se impone la lógica y ambos clubes aplican sinergia (acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales).

Coincidiendo con que ambos equipos juegan como locales el próximo domingo 14 de diciembre, los socios de cualquiera de los dos clubes disfrutarán de un 50% de descuento en las entradas para asistir a ambos partidos.

La jornada arrancará con el derbi de la Liga de Fútbol de Primera FFCV entre el CF Gandia y el CE la Font d'en Carròs, que se disputará a las 16:00 horas en el estadio Guillermo Olagüe.

Dos horas más tarde, a las 18:00, el primer equipo de UpB Gandia, Proinbeni, jugará otro derbi, en esta caso de la Liga de Segunda FEB contra el CEB Llíria en el Pabellón Municipal, situado a escasos metros del estadio, facilitando así que las aficiones puedan disfrutar de una tarde completa de fútbol y baloncesto en el corazón deportivo de la ciudad.

En el caso del CF Gandia, las entradas tienen un precio de 10 euros en grada general y 15 euros en tribuna. Con el descuento especial, los socios del UpB Gandia podrán acceder por 5 euros en general y 7,50 euros en tribuna. Los precios del UPB con descuento para los socios del CF Gandia serán 5€.

Desde UpB Gandia Gandia, su presidenta, Mónica Nogueroles, valora positivamente la sinergia entre ambas entidades: "Para UpB Gandia es una satisfacción poder sumar esfuerzos con el CF Gandia en una iniciativa que pone en valor el deporte de nuestra ciudad. Creemos firmemente que colaborar entre clubes nos hace más fuertes y nos permite ofrecer a nuestras aficiones experiencias como la del próximo 14 de diciembre. Queremos que esta jornada sea una celebración del baloncesto, del fútbol pero, sobre todo, del deporte de Gandia. Invitamos a toda la ciudadanía y a los socios de ambos equipos a disfrutar de una tarde completa de deporte, convivencia y apoyo a nuestros jugadores. Estoy segura de que el ambiente en el Pabellón y en el Olagüe será inolvidable".

El presidente del CF Gandia, Sergio González, destaca la importancia de esta colaboración entre clubes: "Esta iniciativa demuestra que cuando el deporte de Gandia trabaja unido, todos salimos ganando: los clubes, las aficiones y la propia ciudad. Queremos que el 14 de diciembre sea una fiesta del deporte local y que tanto el Guillermo Olagüe como el Pabellón registren un gran ambiente. Animamos a nuestros socios y a los del UPB a disfrutar de una tarde llena de sentimiento blanquiazul y pasión por el baloncesto".