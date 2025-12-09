Prieto: "No entiendo cómo el Centro Integrado de FP de Gandia está bloqueado"

El Ayuntamiento de Gandia tiene muchos frentes abiertos con la Generalitat Valenciana, en el sentido de impulsar proyectos que, en todo o en parte, corresponden a la Administración autonómica. Pero ahora el destinatario de esas reivindicaciones, en vez de ser Carlos Mazón, es el nuevo inquilino del Palau, que no es otro que el presidente Juanfran Pérez Llorca.

Apenas unos días después de su toma de posesión, tras ser investido con los votos del PP y Vox en les Corts Valencianes, el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha lanzado públicamente su primer mensaje al presidente. Y ha sido en materia educativa y de formación.

Durante la apertura de unas jornadas técnicas de formación profesional que se ha celebrado en la mañana de este martes en el instituto Tirant lo Blanc de Gandia, Prieto ha recordado que una de esas asignaturas pendientes de la Generalitat con Gandia es el Centro Integrado de Formación Profesional que se tiene que construir en un solar cedido por el ayuntamiento situado en el sector Beniopa-Passeig.

Esa actuación, que inicialmente se valoró en más de 20 millones de euros, pasó a manos del ayuntamiento durante la pasada legislatura, a través de las delegaciones de competencia, pero con la llegada de Mazón a la presidencia de la Generalitat la Conselleria de Educación reclamó la gestión de esa obra y el ayuntamiento cedió a la petición a cambio de que se garantizara su construcción. Lo que dos años y medio después ha quedado claro es que los trámites no avanzan al ritmo que Gandia y la Generalitat pactaron.

Por ese motivo, durante las jornadas de este martes en el instituto Tirant lo Blanc, el alcalde, dirigiéndose a la directora del centro, Carmen Fuster, y en presencia de representantes empresariales de la comarca, ha reconocido lo obvio: "No entiendo cómo el centro de formación profesional está bloqueado", ha dicho el alcalde durante una intervención en la que ha hecho una encendida defensa de la formación como un arma imprescindible para el futuro, y en este caso la formación profesional como uno de los pilares fundamentales del sistema educativo para adaptarse a los tiempos cambiantes.

La primera autoridad local considera que ese centro es un proyecto fundamental para completar el mapa formativo de la ciudad "que vendrá a reforzar el liderazgo comarcal", y por eso añadió que el ayuntamiento luchará por su consecución. "Estoy seguro de que eso también lo arreglaremos", y concluyó con un mensaje de optimismo: "Bien estará lo que bien acabará", dando a entender que sacará de la Generalitat la iniciativa necesaria para, en el año y medio que queda de legislatura, avanzar en el Centro Integrado de Formación Profesional que, por otra parte, también reclaman los empresarios de la ciudad y de la comarca.

El alcalde gandiense se suma así a la reivindicación que, hace apenas unos días, protagonizó su concejala de Educación, Esther Sapena, quien acudió al solar donde se tiene que construir el nuevo instituto de FP junto a Gerard Fullana, el portavoz de Compromís en les Corts Valencianes para temas de Educación.

Sapena y Fullana dieron a entender que este proyecto, junto a otros muchos en materia de educación en la Safor, han quedado completamente relegados, de manera que ya no serán una realidad en esta legislatura a pesar de que el Consell del PP, que inicialmente también era de Vox, los encontró en el verano de 2023 con muchos trámites avanzados. Entre estos figura otra grandísima actuación de la Conselleria de Educación en la Safor, la reforma integral del instituto Jaume II el Just de Tavernes de la Valldigna, que tampoco se verá en esta legislatura.

Durante el acto de esta mañana en el instituto Tirant lo Blanc, el alcalde ha puesto en valor este “centro ejemplar y referente comarcal”, destacando que ha sabido "mantenerse firme en un contexto de profundos cambios".

Además, ha dedicado un reconocimiento especial a su directora, Carmen Fuster, que fue concejala de Educación de Gandia en la pasada legislatura y que vive estas jornadas como las últimas de su etapa al frente de la dirección: “Muy pocas personas han demostrado una entrega tan absoluta en la educación y a la Formación Profesional. Carmen ha sido, y es, una servidora pública excelente y una persona brillante”, ha expresado la primera autoridad local.