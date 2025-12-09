La reparación del puente entre Oliva y Dénia no es responsabilidad de la Confederación Hidrográfica

El puente del Tonyinero, que salva el cauce del río Molinell y comunica los términos de Oliva y Dénia, lleva muchos años dañado y nadie adoptó las medidas para que ocurriera lo que finalmente pasó la semana pasada. Esa infraestructura tuvo que ser cerrada de urgencia, tras una inspección técnica, al haberse descubierto que la estructura ha colapsado y que sufre el riesgo de desplomarse sobre el río.

Fue un trabajo de limpieza de vegetación lo que permitió dejar al descubierto la estructura, con enormes grietas que impiden asegurar la estabilidad de un puente que permite el tránsito entre ambos términos a muchas personas. No solo porque comunica las urbanizaciones costeras de Dénia y Oliva, sino también porque permite a los usuarios desplazarse entre los dos términos sin necesidad de usar la carretera N-332. Entre quienes frecuentan este camino, los ciclistas que optan por un trazado más seguro. Ni ellos ni los peatones pueden cruzar el puente por el riesgo de que se hunda.

La estructura del puente, donde se aprecia el riesgo de que se hunda. / Levante-EMV

Inmediatamente se produjo el corte, las autoridades de las dos poblaciones se preguntaron a quién corresponde una reparación que, a la vista de los daños sufridos, no va a resultar fácil. Yolanda Pastor y Vicent Grimalt, alcaldes respectivamente de Oliva y Dénia, apuntaron enseguida a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), por aquello de que el puente, al fin y al cabo, salva un cauce que es de su competencia. De hecho, Pastor y Grimalt han solicitado una reunión con responsables de ese organismo, pero Levante-EMV ya ha podido comprobar que la respuesta más probable es que la reparación del puente está fuera de las competencias de la CHJ y que, por lo tanto, la elaboración del proyecto, su aprobación y su posterior ejecución debe correr a cargo del titular del camino. En este caso, de los propios ayuntamientos.

Según señalan fuentes de la CHJ a este periódico, ni en este lugar ni en otros los puentes forman parte del dominio público hidráulico y su gestión, mantenimiento o reparación no corresponden al organismo de cuenca.

El papel de la CHJ se limita a tramitar la autorización de las obras que sobre el dominio público hidráulico deban de realizar, como sería este caso, «con objeto de garantizar la protección del dominio público hidráulico y la no afección al régimen de corrientes».

Los ayuntamientos, en todo caso, pueden solicitar ayuda a la Generalitat o a las diputaciones, pero los residentes lamentan lo sucedido y piden celeridad para restituir una infraestructura que consideran necesaria en su día a día.

"Nos lo temíamos"

«Todos temíamos que algo así ocurriera», explica un residente de la zona del Vall Nou de Oliva para quien el pésimo estado del puente del Tonyinero no es ninguna sorpresa. «Hace muchos años que vamos reclamando que se arregle», indica este vecino que se pregunta si para el verano, cuando hay más residentes, ya habrá sido arreglado. Desde ahora y hasta que se produzca la reapertura, para cruzar de Oliva a Dénia en coche tienen que salir a la carretera nacional 332.