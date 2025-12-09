Tigres de Gandia domina en solitario el Autonómico tras su quinta victoria consecutiva

Tigres de Gandia Béisbol Club firma el quinto triunfo seguido en el Autonómico y lidera en solitario el grupo B del campeonato. El repóquer de victorias se ha conseguido frente al equipo Antorcha Valencia en partido disputado este pasado domingo, que resultó muy cómodo para los "felinos".

El choque se dio por concluido al cierre de la sexta entrada por sobrepasar las tres horas de juego reglamentarias en este torneo. Gran partido el realizado por la novena de Gandía, tanto en defensa como en ataque.

Destacar como jugador más valorado a Michel Esquivel, que consiguió unos números impresionantes: Hizo 2 de 2; 3 "fly de sacrificio" (batazo elevado hacia el jardín o territorio de faul que, tras ser atrapado por un defensor, permite que un corredor anote una carrera. El bateador "sacrifica" su turno para asegurar la carrera.), además de cinco carreras impulsadas y dos "hits".

Por último, mención especial también el magnífico arbitraje de Arístides Martínez y de Nelson Trujillo, que pasaron totalmente desapercibidos por su buena labor.