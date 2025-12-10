Campaneros de Inglaterra, Italia y España repicarán a la vez para pedir la paz en el mundo

L'Alqueria de la Comtessa se suma este miércoles, 10 de diciembre, a las 20 horas, a un acto internacional de reivindicación del final de las guerras y la garantía de los Derechos Humanos en todo el mundo.

Esta actividad, según informaron fuentes municipales, está organizada por el Gruppo Campanari di Arrone, con el apoyo de la Federación Nacional de Campaneros de Italia. En su decimocuarta edición, y ante el creciente éxito que ha tenido año tras año, la organización quiere conseguir un mayor impacto animando este año más campaneros a sumarse al repique.

El repique consistirá en una interpretación simultánea en las campanas de los pueblos participantes en Inglaterra, Italia y España "con el objetivo de mostrar una unidad de rechazo ante las guerras y de reivindicar el valor y la defensa de los Derechos Humanos", añadieron las mismas fuentes.

Están invitados a participar en este acto simbólico y emotivo todos los feligreses de la parroquia y todas las personas del pueblo que deseen apoyar a los pueblos en conflicto.

La Associació de Campaners de l'Alqueria de la Comtessa ha cumplido ya 25 años, promoviendo el toque manual. Además, cabe recordar que recientemente se restauraron tres campanas de la iglesia de Sant Pere i Sant Pau, con la ayuda del ayuntamiento. Fue el domingo, 8 de junio, cuando se celebró el acto de recepción y bendición de estas campanas, fabricadas a finales del siglo XIX. La pequeña es Josep del Santíssim, la mediana es Maria Concepció y la grande es Petra, en honor a Sant Pere.