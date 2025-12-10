El Campus de Gandia acoge una muestra sobre la fundación que transformó la salud pública en Brasil

El Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València acoge “Manguinhos revelado. Imágenes de una memoria científica”. La exposición invita al espectador a realizar un viaje visual a través del fondo documental del archivo de la Casa de Oswaldo Cruz, unidad técnico-científica de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), con sede en el barrio de Manguinhos, al norte de Río de Janeiro.

Dedicada a la preservación del patrimonio histórico y cultural de la institución, esta unidad desarrolla actividades de investigación, enseñanza, documentación y difusión de la historia de la salud pública y de las ciencias biomédicas en Brasil.

“Esta exposición es fruto de un convenio firmado entre la Universitat Politècnica de València y la Fundación Oswaldo Cruz”, indicó la vicerrectora de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad, Salomé Cuesta, durante la inauguración, “con el objeto de dar a conocer el fondo documental de la fundación que desde sus orígenes se ha encargado de preservar para las generaciones futuras la labor realizada. Un concepto de centro de investigación novedoso del que tenemos mucho que aprender las universidades”.

La exposición reúne fotografías extraídas de negativos de vidrio que documentan los orígenes de la Fundación entre 1903 y 1946. Las imágenes muestran el día a día de la producción de sueros y vacunas, así como actividades de investigación y docencia desarrolladas en la Fiocruz. A estas escenas cotidianas se suman registros que ilustran la transformación del barrio de Manguinhos y de su entorno, junto con fotografías de las expediciones realizadas por científicos de la institución.

Una de las imágenes de la muestra. / Levante-EMV

“Las imágenes que aquí se muestran constituyen una pequeña selección del patrimonio documental de la Fundación. Son fotografías que retratan la actividad en los laboratorios del centro, la inclusión de la mujer en la ciencia o las expediciones realizadas por sus científicos”, explicó el comisario de la exposición, Antoni Colomina.

Esta colección constituye un repositorio único de la memoria visual de la salud pública en Brasil, tanto por su relevancia histórica como documental. Además, es una referencia en la técnica fotográfica aplicada a la ciencia y la medicina. De hecho, su valor fue reconocido en 2012 por el Programa Memoria del Mundo de la UNESCO, que la incorporó al Patrimonio Documental de la Humanidad.

Para el director del Campus de Gandia, Vicenç Almenar, “el concepto de unir en una exposición ciencia, inclusión social, patrimonio y memoria es muy relevante. Además, subrayó el relevante papel realizado por un centro pionero que se ha encargado desde sus orígenes por preservar y transmitir su labor a las futuras generaciones y de darlo a conocer fuera de su país, para que sea conocido en todo el mundo”.

Sobre la Fundación Oswaldo Cruz

Los orígenes de la Fundación Oswaldo Cruz se remontan al Instituto Soroterápico Federal, creado en 1900 en el barrio de Manguinhos para producir sueros y vacunas contra la peste bubónica, que entonces afectaba al país.

En 1908, bajo el nombre de Instituto Oswaldo Cruz, en homenaje a su primer director, la institución se consolidó en uno de los centros de medicina experimental más importantes de América Latina. Fue también la primera institución científica en otorgar a Brasil un reconocimiento internacional, sentando las bases para el desarrollo de las ciencias biomédicas en el país durante la primera mitad del siglo XX.

En la actualidad, la Fiocruz está presente en diez estados brasileños y cuenta con una representación en Maputo (Mozambique), desarrollando actividades de enseñanza, investigación, innovación, asistencia sanitaria, desarrollo tecnológico y extensión en el ámbito de la salud.

La exposición pone de relieve el papel fundamental desempeñado por la Fiocruz en la modernización de Río de Janeiro, tanto desde el punto de vista científico como urbanístico. Las fotografías permiten observar el proceso de urbanización de Manguinhos y ofrecen al visitante una mirada histórica que entrelaza ciencia, ciudad y memoria.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el 30 de enero de 2026, en la Sala de Usos Múltiples del Edificio H, CRAI, del Campus de Gandia de la UPV.