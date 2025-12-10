OPINIÓN
El Campus de Gandia de la UPV
Jesús Alba
El passat 4 de desembre es publicava un article sobre el Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València en el que es parlava entre altres coses de l’evolució de l’estudiantat del nostre Campus de Gandia a la última dècada (2015 – 2025) i també es feia un resum de la memòria del curs 2024-2025. Represente a un equip directiu del Campus de Gandia que ha tingut la responsabilitat de direcció del Campus de Gandia des de l’1 de desembre de 2016 fins al 28 de febrer de 2025, és a dir, una part molt important de la dècada citada. A més, un equip que també ha sigut responsable durant la meitat del curs 2024-2025. Per això, voldria tindre l’oportunitat de narrar de forma resumida com ha sigut el nostre període.
A novembre de 2016 ens presentem un equip de persones amb molta il·lusió amb un programa que se va votar de forma majoria. Un equip que es va revalidar a desembre de 2020 amb altre programa actualitzat i un informe de gestió del treball fet que encara es pot trobar a la web https://jesusalba2016.webs.upv.es/ i que es pot descarregar per la persona que tinga interés. Hem de dir que l’objectiu dels dos nostres programes sempre han sigut les persones. Ens van ficar com a objectiu acabar la nostra legislatura amb 2.000 estudiants matriculats, i ens em quedat prop, amb els 1.866 en els que obri el curs 2025-2026. Si afegint la matricula de la Universitat Sènior, que no existia, o la matricula del Doctorat en Ciència i Tecnologia Marina i Costanera, que tampoc existia, encara estem més prop d’eixe número.
Seguint la fulla de ruta dels nostres dos programes, l’equip treballa per obrir, recuperar o renovar les aliances en totes les entitats de la Safor. Es signa el primer conveni amb la Mancomunitat de Municipis de la Safor, es renova el conveni amb FAES, i es potencia la relacions amb els ajuntaments, sobre tot amb l’Ajuntament de Gandia, que malgrat que Gandia venia d’una mala època, augmenta l’ajuda al nostre Campus de Gandia. En una segona fase es treballa en el projecte Safor-Salut obrint les portes a totes les entitats de la Safor i la Marina que dediquen el seu temps i esforç en ajudar a les persones.
Amb el nostre equip naix la Universitat Sènior. La Universitat Sènior al Campus de Gandia es va obrir amb una inèrcia en contra d’altres universitat públiques, però gràcies a la Mancomunitat de Municipis de la Safor inicialment, i al recolzament posterior de l’Ajuntament de Gandia “la Sènior” comença a rodar fins a hui. Aconseguim també ficar en marxa el primer programa de Doctorat amb seu al Campus de Gandia, alineat amb l’estratègia marina. Fiquem en marxa dobles graus de gran impacte que permeten captar estudiantat amb notes altes. Respecte als màsters, fiquem en marxa el primer màster associat a turisme, el màster d’intel·ligència turística, de gran importància al sector i, sobretot, aconseguim que el Màster Universitari en Professor/a d’Educació Secundària també comence. D’eixa manera, com a servidors públics que som, intentem cobrir les necessitats que la societat ens demana. De quatre graus passem a cinc, de tres màsters a sis, d’un doble grau a quatre, incorporem un doctorat i la nostra sènior. L’objectiu era que qualsevol persona poguera tindre al Campus de Gandia una oferta formativa del nivell que calia, i s’ha complit, encara que, com ve diu l’actual director, s’ha d’ampliar.
Com he dit, els nostres programes estàvem pensat per a les persones. Per això el 20 de desembre de 2018 aprovem a la Junta d’Escola un protocol davant emergències meteorològiques, donat que ja estaven produint-se cada vegada més sovint episodis climàtics crítics. Eixe protocol, juntament a les directrius de la Universitat Politècnica de València (UPV) es va fer servir el fatídic dia 29 d’octubre de 2024. A les 7:39 del matí, s’aplica el protocol pel canvi d’alerta groga a alerta taronja per part d’AEMET a la Safor, i a les 8.14 s’aplica el protocol de tancament i avís a tota la Comunitat Universitària del Campus de Gandia, pel canvi a alerta roja. Davant de les alertes, sobretot una roja, no es dubta. Sempre s’ha d’actuar i protegir a les persones. Aprofite per donar les gràcies a totes les persones voluntàries del nostre Campus de Gandia, i a la societat en general, que es va bolcar en ajudar.
Pensant en la màxima qualitat docent, ja en 2016 decidim ampliar la possibilitat de gravació i seguiment en directe de les classes sense estar a l’aula. És un programa que va ser de gran importància amb la pandèmia produïda per la COVID-19 ja que ja teníem preparades la majoria d’aules. A més, va ser en eixe moment quan van començar a millorar l’acústica de les aules, per aconseguir la màxima qualitat de les gravacions, seguiments en remot o en directe. Un programa de renovació de la infraestructura que es va fer amb fons del propi Campus de Gandia en bona part. La covid-19 va ser un gran repte, però el nostre Campus de Gandia també va estar a l’altura.
El Campus de Gandia pense que no hauria de nomenar-se com a Campus “perifèric” perquè la pròpia semàntica ens porta a “no essencial”. És un concepte que s’ha de evitar i que es gasta sobretot en època de crisis a favor del centralisme. El Campus de Gandia és justament el contrari a no essencial. És un campus descentralitzat i essencial per a la comarca de la Safor, com així va quedar constància en l’informe de l’impacte que produïa el Campus de Gandia a la seua comarca. A més, a data de hui, és el Campus que oferix una gran oferta pública de qualitat de titulacions reglades i de futur, en un entorn que és de tres a quatre vegades més barat i agradable estudiar. En el Campus de Gandia es pot parlar de que l’educació superior encara pot estar accessible per a les famílies de menys recursos, en contraposició amb el que estan patint les famílies en altres universitats públiques fora de la Comunitat Valenciana.
Per últim, aprofite per donar les gràcies de nou a l’equip: Eva, José, Josep, Cristina, Alman, José, Víctor, Javi i el nostre recent jubilat Vicent. Tot el que acabe de narrar s’ha fet gràcies a este gran equip, sota el recolzament d’un gran Campus de Gandia. Ara és moment d’un altre gran equip al que li desitge el màxim d’èxits.
