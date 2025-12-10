La Fundación BBVA y la Real Sociedad Española de Física premian a tres profesores de Gandia

El pasado jueves, 4 diciembre, se entregaron en Madrid los Premios de Física que otorga anualmente la Real Sociedad Española de Física y la Fundación BBVA.

En la modalidad de Mejor Contribución de Enseñanza en las Publicaciones de la Real Sociedad Española de Física, el premio se otorgó a Francisco Savall Alemany, Míriam Esparza García y María Pilar Santatecla Fayos, docentes de Física y Química en dos institutos de Gandia, el IES Veles e Vents y el IES Ausiàs March; junto con Alexandra Rey-Cubero y Alejandra Abellán Llobregat, del Grupo de Investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Universidad de Alicante, por su trabajo “Resolviendo ecuaciones de segundo y tercer grado con el principio de Arquímedes”, publicado en la Revista Española de Física, Vol. 38, n. 2 (2024).

Los profesores de los institutos. / Levante-EMV

El jurado destacó "la extraordinaria originalidad y claridad de este artículo donde se desarrolla una de las posibles aplicaciones del famoso principio de Arquímedes y su no menos conocida Ley de la Palanca, diseñando y construyendo una ingeniosa calculadora mecánica que permite resolver ecuaciones de segundo y tercer grado".

El jurado valoró también la utilidad de la calculadora para el trabajo experimental y de investigación en el aula en el campo de la física de fluidos.

Los autores destacan que este trabajo "se ha convertido en un trabajo de investigación que ya han implementado en el aula durante dos años, y que continúa abierto con el objetivo de mejorar la enseñanza de la Física de acuerdo con los estándares actuales de la investigación didáctica y de la innovación basada en la evidencia científica".