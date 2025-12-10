Gandia intensifica la vigilancia en Navidad: más policía en zonas comerciales, ocio y eventos

Gandia refuerza la seguridad ciudadana con el aumento de la presencia policial durante la época navideña. El dispositivo, que se inició el pasado 3 de diciembre, se mantendrá activo hasta el 6 de enero. Así lo explicó la concejala de Protección, Seguridad y Convivencia, Lydia Morant, después de la reunión de la Junta Local de Seguridad.

La reunión estuvo presidida por el alcalde, José Manuel Prieto, y contó con la participación del subdelegado del Gobierno en València, José Rodríguez; la concejala Morant; así como otros representantes del Ejecutivo local y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Protección Civil y Bomberos.

Según indicó Morant, el aumento de la actividad comercial propio de estas fechas se traduce en un mayor control policial tanto en las zonas de comercio de proximidad como en las grandes superficies, además de un refuerzo en las zonas de ocio y en aquellos espacios donde se desarrollan actividades propias del calendario navideño.

Igualmente, se pondrá un énfasis especial en el control del ruido, la ocupación de terrazas, el patrullaje a pie en zonas comerciales como Roís de Corella y el centro histórico, y la vigilancia del tráfico y del consumo de alcohol en la vía pública.

En cuanto a la Policía Local, se han reforzado todas las patrullas de calle en los turnos por la mañana, tarde y noche, aumentando también su número para ofrecer una respuesta más rápida y eficaz si es necesario.

Sobre los acontecimientos programados, la concejala destacó la actividad prevista durante toda la jornada del 31 de diciembre en la plaza del Tirant, motivo por el cual se intensificará el control y la vigilancia en la zona.

Además, el dispositivo contempla las diferentes cabalgatas tanto de Papá Noel (del 21 al 24 de diciembre) como de los Reyes Magos en varios distritos el próximo 5 de enero.

“Tenemos que destacar la especial colaboración entre todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Esta nueva reunión ha servido para reafirmar nuestro compromiso para que todos podamos disfrutar de unas fiestas seguras”, concluyó Morant.