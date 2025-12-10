Gandia propone un "Nadal Arqueològic" con talleres y visitas gratuitas al patrimonio

La concejala de Patrimonio de Gandia, Alícia Izquierdo, y el arqueólogo municipal, Joan Negre, presentaron en rueda de prensa una nueva edición de la iniciativa "Nadal Arqueològic", que se desarrollará del sábado 20 de diciembre al 11 de enero.

El programa aprovecha las vacaciones escolares de Navidad para mostrar a la ciudadanía los elementos patrimoniales más importantes de Gandia. Son actividades gratuitas para todas las edades y que se pueden hacer en familia.

Así, habrá visitas guiadas gratuitas (sin reserva), todos los fines de semana al Castell de Bairen; Cova del Parpalló, Torre dels Pares, Museu Arqueològic, Morabit y la Cova de les Meravelles. También habrá talleres didácticos infantiles en el MAGa.

"Queremos aprovechar las fiestas para dar a conocer, una vez más, el patrimonio natural, histórico y cultural de la ciudad de Gandia, dentro de esa línea de poder ofrecer también actividades familiares desde la vertiente cultural".

Se trata de una campaña específica para Navidad, que también se hace en Pascua y en verano, puesto que durante el resto del año continúan programándose visitas, tanto individuales como grupales, a través de la página web VisitGandia.

Programa

Las visitas serán en fines de semana. Tanto los sábados como domingos se han organizado tres actividades cada día. Los sábados se mantiene la dinámica de visitar el Castell de Bairen (10 h); el MAGa (11 h), donde se hace también un taller infantil y la Torre dels Pares (12 h).

Y los domingos se aprovecha para organizar las subidas a la Cova del Parpalló (10 h), al Morabit de Marxuquera y a la Cova de les Meravelles, repitiéndose la visita al MAGa y el taller infantil a las 11 horas.

Negre explicó que, además, hay previstos dos talleres para público infantil, los sábados y domingos, a las 11 h, «en los cuales podrán enseñarse a hacer pequeños mosaicos romanos, cerámicas islámicas o de la prehistoria, o aprender a hacer fuego». Recordó que el MAGa mantendrá sus puertas abiertas, de manera gratuita en horario ininterrumpido de martes a sábado de 9 h a 19 horas y los domingos de 10 h a 14 horas.