Oliva y Dénia llaman a las diputaciones para que reparen el puente colapsado

La alcaldesa de Oliva y el alcalde de Dénia, Yolanda Pastor y Vicent Grimalt, se han dirigido a las diputaciones de València y Alicante para que se impliquen en la construcción del nuevo puente sobre el río Molinell que debe sustituir al del Tonyinero, cortado desde la semana pasada tras haberse detectado que la estructura ha colapsado y que está en evidente riesgo de hundimiento.

La alcaldesa olivense apuntó inicialmente a la Confederación Hidrográfica del Júcar para que resolviera el problema, pero pronto se pudo comprobar que ese organismo gestiona los cauces y masas de agua, pero no las infraestructuras que las cruzan.

Tampoco hay dudas ya sobre de quién es la competencia del puente hundido. Al tratarse de una vía municipal, también el puente lo es. Y, como cruza del término de Dénia al de Oliva, son esos ayuntamientos los que tienen que poner solución al problema.

En este caso, como casi siempre ocurre, la dificultad es que no se trata de una obra que vaya a costar cuatro duros. Los técnicos ya han señalado que, vista la estructura dañada, el puente no tiene solución. Lo que hay que hacer es retirarlo y construir uno nuevo, algo que supone la disposición de una buena suma de dinero.

Por ese motivo tanto la alcaldesa Pastor como el alcalde Grimalt se han dirigido a las dos diputaciones para que contribuyan en la solución. El puente del Tonyinero no solo comunica Oliva y Dénia, sino también las comarcas de la Safor y la Marina Alta, y las provincias de Alicante y Valencia. Ambos consistorios ya han remitido un escrito a las instituciones provinciales, y ambos esperan una respuesta positiva.

Yolanda Pastor ha señalado que se ha dirigido a la responsable de Carreteras de la Diputación de València, Reme Mazzolari, «para que los técnicos realicen un peritaje en profundidad del estado estructural y de estabilidad del puente que atraviesa el río Molinell por el camino de la playa de Santa Anna».

La petición de ayuda a la diputación valenciana se acordó durante la visita al puente colapsado que realizó la alcaldesa junto a técnicos municipales y de la diputación. «El puente no se podrá salvar, se tendrá que hacer de nuevo», ha indicado la primera autoridad olivense, quien concluye que no se va a perder ni un minuto para iniciar las gestiones. Aun así, Yolanda Pastor, consciente de que queda mucho trabajo por hacer, advierte a los vecinos para pedirles «comprensión y paciencia» porque «la solución definitiva no será rápida».

En declaraciones a este periódico, el alcalde dianense, Vicent Grimalt, aprovecha la ocasión para recordar que años atrás hubo negociaciones entre los dos ayuntamientos y las dos diputaciones implicadas para construir un puente en la desembocadura del río Molinell. Aquella obra, asegura Grimalt, no se hizo porque la diputación alicantina no quiso implicarse. «Sería un buen momento para retomar el proyecto y llevarlo a cabo, dado que nos beneficiaría a todos», concluye.