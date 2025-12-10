"Siempre seremos los cuatro": Dolor en el entierro del joven piloto de Gandia

La familia de Enzo Badenas, el joven piloto gandiense de motocross fallecido la noche de este pasado domingo mientras entrenaba en un circuito de Vilafamés, hizo una llamada pública para que los compañeros y amigos no faltaran al entierro, que ha tenido lugar en Gandia. "A él le encantaría veros allí, estamos sintiendo vuestro cariño y seguro que Enzo también", indicaron sus más allegados al ver los mensajes de cariño y cercanía por esta tragedia. Respondiendo a la petición, cientos de personas han acudido al tanatorio Mondúver de Gandia, donde primero se abrió la capilla ardiente y después se desarrolló la ceremonia de despedida.

El féretro con los restos del joven piloto de 17 años, se puso rodeado de fotografías con su trayectoria en el mundo de las motos. Imágenes que recordaban desde cuando era pequeño hasta los triunfos logrados en los últimos años. En todas se transmitía su ilusión y su pasión por el motocross. En la entrada se situó un libro de condolencias donde algunos dejaban una dedicatoria de recuerdo y otros, casi entre sollozos, se limitaban a poner su nombre.

Desde el mediodía el goteo de personas ha sido constante. Sus padres Rafael e Irene, así como su hermana Bárbara, recibían emocionados abrazos. No faltaron compañeros de Beniarjó, la localidad en la que vivía la familia, amigos de la escuela y del instituto Vall de la Safor, en donde Enzo estudió antes de matricularse en Cheste. Entre los primeros en trasladar sus condolencias a la familia estuvo Óscar Barres, alcalde de Beniarjó, que acudió cuando se abrió la capilla ardiente y, por la tarde, a la ceremonia religiosa del funeral.

No faltaron numerosos jóvenes que compartían su pasión por el motociclismo y el mundo del motor. Entre ellos se vio a muchos con la chaqueta del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva del Motor del Circuit Ricardo Tormo, que, apesadumbrados, comentaban la fatalidad del accidente que acabó con su vida o contaban las experiencias que compartieron.

A las 6 de la tarde el sacerdote de la parroquia de Sant Josep de Gandia, Priscilio Ruiz, ofició el responso. "Has tenido la suerte de vivir tu sueño", dijo a los presentes mientras consolaba con sus palabras a una familia rota por el dolor.

Justo antes de terminar las exequias, Bárbara, la hermana de Enzo, tomó la palabra y sacó entereza de entre el lamento para poder expresar a los presentes su sentimiento. "Papá, mamá, siempre seremos los cuatro", dijo con vigor la joven.

Después de que el cura rociara el féretro con agua bendita y cerrara la emotiva ceremonia, todavía quedó una desgarradora escena que desbordó emociones entre todos los presentes. Su padre pidió expresamente que sonara la canción "Who wants to live forever", que se escuchó de principio a fin mientras Rafael e Irene se volcaban para abrazar el féretro, en cuya cubierta una corona de flores retenía un mensaje: "Te amamos".