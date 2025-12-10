Sorprendente sabotaje a una jaula de jabalís instalada en Oliva

La captura de jabalís en espacios abiertos para su posterior sacrificio también tiene sus detractores, como se acaba de demostrar en la localidad de Oliva. Una o varias personas han saboteado durante la noche una de las jaulas instaladas en la zona interior del término municipal dirigidas a atrapar estos animales, según acaba de denunciar el concejal de Agricultura, Enrique Parra, que dirige la lucha para la reducción de la población de cerdos salvajes en esta localidad.

Una de las seis jaulas ha resultado gravemente dañada a consecuencia de lo que el ayuntamiento ha calificado como "un ataque". El consistorio, que denunciará estos hechos, aclara que se desconoce quién o quiénes han sido los autores de los destrozos causados en la jaula, que incluye un mecanismo electrónico para cerrar la puerta cuando los jabalís entran en el recinto.

La jaula se encuentra en un lugar "muy escondido", indican las fuentes municipales, a la que se puede acceder exclusivamente a pie. El concejal Parra añade que "no hay mucha gente que conozca su ubicación" y que ese punto es donde más capturas se han hecho en los últimos meses.

La jaula, que de momento ha quedado inutilizada, tiene un coste aproximado de seis mil euros, con una estructura y dispositivo telemático que permite cerrar la puerta por control remoto. Incluye igualmente una cámara de vigilancia para saber cuándo los cerdos salvajes han entrado, sensores de movimiento y placas fotovoltaicas que generan electricidad para que todo el sistema funcione. Según el ayuntamiento, esta acción, previsiblemente premeditada, ha causado daños por valor de más de dos mil euros.

Capturados 116 animales en los últimos meses

El Ayuntamiento de Oliva es el responsable de las 6 jaulas que están instaladas en varios lugares del término municipal, y el pasado mas de septiembre se firmó, desde el área de Agricultura, un contrato para reducir la superpoblación de cerdos jabalís, cuya presencia no solo causa daños en la agricultura, sino también accidente de tráfico, especialmente en vías secundarias y caminos rurales. El consistorio adjudicó un contrato menor de 14.374 euros, que finalizará este mes de diciembre, pero ya se está preparando un contrato mayor, para todo un año, que empezará a funcionar en 2026.

Imagen de varios cerdos salvajes atrapados en una de las jaulas instaladas en Oliva. / Levante-EMV

Todo el dispositivo ha permitido capturar en los últimos meses 116 animales, de los cuales 27 solo en la semana pasada. En Oliva, con más de 2.000 hectáreas de cultivo, la presencia del cerdo jabalí está provocando importantes problemas a la agricultura, además de problemas de tráfico. De hecho, más de 400 agricultores ya han registrado quejas por daños ocasionados en sus campos. Y Oliva está considerada por la DGT y las compañías aseguradoras como una de las poblaciones con más peligrosidad por accidentes de tráfico con cerdos jabalíes implicados de la Comunitat Valenciana, sobre todo a la carretera de Oliva-Pego, pero también a la de Oliva-Piles.

Por este motivo, el mes pasado también se aprobó en pleno, y por unanimidad, una moción a propuesta del regidor de Agricultura, que estuvo consensuada con todos los grupos municipales y el Consell Local Agrari, para ampliar la lucha contra la superpoblación de los cerdos jabalíes, fomentando la coordinación comarcal y pidiendo más colaboración a la Generalitat.

Enrique Parra, concejal de Agricultura, insiste en que Oliva "necesita más ayuda supramunicipal, más implicación de la Consellería, para poder luchar de forma efectiva contra la superpoblación de los cerdos jabalíes. La Consellería tiene que tener en cuenta las circunstancias concretas de cada municipio para poder distribuir de forma justa las subvenciones para este menester. Las ayudas a los cazadores están bien, pero hacen falta más empresas profesionales que puedan acabar definitivamente con el problema que tanto daño está causando, sobre todo a la agricultura y a la seguridad viaria de nuestro pueblo."