El Circuit Caixa Popular cierra 2025 con la XXIII Carrera Popular Penya Real de Gandia

La Associació Cultural Penya Real y el Ayuntamiento del Real de Gandia organizan la XXIII Carrera Popular Penya Real, que es la decimoquinta prueba puntuable del VIII Circuit de Carreres Popular Safor-Valldigna Caixa Popular. La jornada se disputa este domingo, 14 de diciembre, a partir de las 9:30 horas con la prueba absoluta y seguidamente las pruebas infantiles.

El circuito para la prueba reina tiene un recorrido semiurbano, con una distancia de 7.800 metros. La línea de salida y llegada estarán ubicadas en la plaza de la Llibertat. Los y las participantes tienen a su disposición duchas en el campo de fútbol Municipal Juan Peiró y habrá servicio de guardarropa en el centro social, junto a la salida.

Las inscripciones se pueden formalizar en la página web www.crono4sports.es y el plazo finaliza este viernes, 12 de diciembre, a las 20 horas. Las inscripciones del día de la prueba será de 7 euros y el corredor tendrá derecho a bolsa del corredor, pero no en trofeo. La inscripción de los niños y niñas (de barrufet a cadete) es gratuita.

Los trofeos de las categorías benjamín, alevín, infantil y cadete se entregarán después de que finalicen las carreras infantiles, mientras que los de las categorías júnior, sénior y veterano se darán al término de la carrera absoluta.

La del Real de Gandia es la decimoquinta carrera del Circuit Safor Valldigna y también la última del año 2025, ya que después solo quedarán por disputarse las de Rafelcofer el 18 de enero, Palmera el 25 de enero y Benirredrà el 8 de febrero.