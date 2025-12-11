El Circuit Caixa Popular cierra 2025 con la XXIII Carrera Popular Penya Real de Gandia
La prueba se disputa este domingo 14 de diciembre desde las 09.30 horas
La Associació Cultural Penya Real y el Ayuntamiento del Real de Gandia organizan la XXIII Carrera Popular Penya Real, que es la decimoquinta prueba puntuable del VIII Circuit de Carreres Popular Safor-Valldigna Caixa Popular. La jornada se disputa este domingo, 14 de diciembre, a partir de las 9:30 horas con la prueba absoluta y seguidamente las pruebas infantiles.
El circuito para la prueba reina tiene un recorrido semiurbano, con una distancia de 7.800 metros. La línea de salida y llegada estarán ubicadas en la plaza de la Llibertat. Los y las participantes tienen a su disposición duchas en el campo de fútbol Municipal Juan Peiró y habrá servicio de guardarropa en el centro social, junto a la salida.
Las inscripciones se pueden formalizar en la página web www.crono4sports.es y el plazo finaliza este viernes, 12 de diciembre, a las 20 horas. Las inscripciones del día de la prueba será de 7 euros y el corredor tendrá derecho a bolsa del corredor, pero no en trofeo. La inscripción de los niños y niñas (de barrufet a cadete) es gratuita.
Los trofeos de las categorías benjamín, alevín, infantil y cadete se entregarán después de que finalicen las carreras infantiles, mientras que los de las categorías júnior, sénior y veterano se darán al término de la carrera absoluta.
La del Real de Gandia es la decimoquinta carrera del Circuit Safor Valldigna y también la última del año 2025, ya que después solo quedarán por disputarse las de Rafelcofer el 18 de enero, Palmera el 25 de enero y Benirredrà el 8 de febrero.
