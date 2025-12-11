Los clubes de remo de la Safor disputan el Autonómico de Fondo juvenil y veterano de Xàbia

Xàbia acoge este domingo, 14 de diciembre, el Campeonato Autonómico Suma de Fondo para las categorías juvenil y veterana. Esta cita es, además, la III Regata de la Liga SUMA Banco Fijo del Mediterráneo, una competición que esta temporada vuelve a reunir a deportistas procedentes de numerosos puntos del litoral levantino. La organización corre a cargo de la Federación de Remo de la Comunitat Valenciana junto con el Club Náutico Jávea, mientras que Suma Gestión Tributaria actúa como patrocinador principal.

Entre los 17 clubes y los 280 remeros y remeras participantes destaca la presencia del Club Náutico Oliva, Club Rem Cia Gandía y Club Rem Grau Gandia.

Este Autonómico de Fondo se desarrollará frente a la costa de Jávea, sobre un recorrido de unos 9.000 metros que discurre entre el Club Náutico y el Cabo San Martín. Las embarcaciones tendrán que completar un trayecto de ida y vuelta, con la salida y la meta situadas frente a la zona portuaria. El recorrido incluye el paso por cuatro balizas y la realización de tres giros. El público asistente podrá seguir la prueba desde distintas zonas de la playa.

La competición arrancará a las 9:30 horas con la salida de los equipos veteranos masculinos. A partir de las 11:00 tendrá lugar la salida del femenino y de veterano mixto, con uno y tres equipos respectivamente. A las 12:30 está programada la salida del veterano femenino, donde competirán 14 clubes, al igual que en la prueba masculina de esta franja de edad.

Los rivales de los equipos de la Safor son: Club Náutico Alicante Costa Blanca, Club Náutico Altea, Club Náutico Benidorm, Club Deportivo de Mar Clot de L’Illot El Campello, Club de Remo Carthago Boga-Santa Lucía, Club de Remo Ciudad de Valencia, Club Náutico Jávea, Club Náutico Campello, , Club Rem Marina Denia, Real Club Náutico Denia, Real Club Náutico Torrevieja, Real Club Náutico Valencia, Real Club Regatas Alicante y Club de Remo Águilas. Éste último pertenece a la federación murciana.