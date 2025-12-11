Cuenta atrás para Mara Rolli Grau ante el Europeo de Campo a Través

Mara Rolli Grau ya cuenta las horas que le restan para debutar con la selección española en el Campeonato de Europa de Campo a Través (Cross), que se disputa en Portugal este domingo, 14 de diciembre. La sub20 de Tavernes de la Valldigna viaja este jueves a Sevilla para después trasladarse a Portugal con el grueso de la delegación de atletas y entrenadores. Un total de 40 atletas (20 mujeres y 20 hombres) han sido seleccionados.

El sábado tiene previsto un reconocimiento previo del circuito donde el domingo se corre el Europeo, aunque le han dicho que "es un trazado de tierra, rápido, duro, que propicia cambios de ritmo. Nos han comentado que vamos a calzar zapatillas de clavos de 3 centímetros". Serán 4.290 metros de competición.

La corredora del Facsa Playas de Castellón que entrena y dirige José Antonio Redolat asegura que "me encuentro físicamente bien, con mucha ilusión y con ganas de correr".

El objetivo de Mara será ser primera o segunda de la selección española para asegurarse así una plaza directa para el Mundial, que se correrá en Estados Unidos el próximo mes de enero. Lógicamente, también quiere estar entre las mejores de la clasificación individual, "si puede ser, entre las veinte primeras".

La del Europeo de Campo a Través será la segunda internacionalidad por España en la vida deportiva de Mara Rolli Grau, después de haber disputado y ser sexta en la final de los 1.500 metros del Europeo sub20 de pista al aire libre en Finlandia el pasado verano.

La atleta formada en el CA la Valldigna ha conseguido ser seleccionada por #EspañaAtletismo como tercera clasificada individual en el Campeonato de España de Clubes de Campo a Través, disputado en Atapuerca (Burgos) hace dos semanas. Además, en este 2025 ha corrido dos pruebas más de cross, siendo la triunfadora en el Internacional de Castellón y subcampeona del Itálica en Sevilla.