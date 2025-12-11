Detenidos dos menores por un robo con violencia en Oliva

La Guardia Civil ha detenido a dos menores de 15 años que asaltaron y provocaron lesiones a un hombre para robarle dinero en efectivo y un patinete eléctrico.

La investigación comenzó tras la interposición de la denuncia de la víctima. Este aseguró haber sido asaltado en la localidad de Oliva cuando se dirigía a la autoescuela.

Los asaltantes eran dos jóvenes que le propinaron puñetazos en la cara, teniendo que precisar asistencia sanitaria como consecuencia de las lesiones que presentaba en el rostro. Los efectos robados se trataban de 250 euros en efectivo y un patinete eléctrico.

Los autores consiguieron ser identificados y detenidos por los agentes en la citada localidad. Se trata de dos jóvenes de 15 años y nacionalidad marroquí, a quienes se le atribuye un delito de robo con violencia e intimidación.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Oliva. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Gandía.