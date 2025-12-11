Gandia limitará a ocho las personas empadronadas por vivienda

El Gobierno de Gandia restringirá el empadronamiento de más de ocho personas en una misma vivienda, siempre que procedan de diferentes núcleos familiares. Es una de las novedades que incorporará la ordenanza del padrón, que sigue preparando el Ejecutivo local, y que quiere contar con las aportaciones de todos los grupos políticos municipales para que la norma se apruebe en el pleno por unanimidad.

Así lo adelantó este jueves el concejal de Gobierno Interior de Gandia, Adrià Vila, tras reaccionar al comunicado de la Policía Nacional en la que se constata la desarticulación de una organización criminal dedicada a empadronar de manera fraudulenta a ciudadanos extranjeros sin que los propietarios de las viviendas lo supieran.

El concejal señaló que “Gandia es una ciudad de orden” y recordó que, en el momento de conocerse los hechos "fue el ayuntamiento el que colaboró con la Policía Nacional, se personó en la investigación y la Policía Local comprobó de primera mano la situación de las viviendas afectadas".

El edil añadió que "de manera inmediata se actuó y se reforzaron las medidas necesarias para evitar estos hechos. A través de instrucciones internas, se actualizó el proceso de este tipo de empadronamientos y se reforzó la documentación requerida para evitar este tipo de situaciones".

Paralelamente se inició el trámite para dar de baja de oficio a estas personas por la presunta inscripción indebida, un proceso que finalizó el pasado 16 de septiembre con la baja efectiva de estos ciudadanos. "Dicho de otro modo, ya no constan como empadronados en la ciudad", concluyó.

Respuesta del PP

En respuesta a estas consideraciones el portavoz del Grupo Municipal Popular, Víctor Soler, comentó que “fue el PP el que, al conocer por testimonios de varios vecinos las irregularidades en el padrón, lo denunció públicamente, cosa que llevó a la investigación por parte de la Policía Nacional que hoy destapa a esta mafia”.

Soler propone "recuperar el filtro de control en el padrón municipal que estableció el PP en 2014 en Gandia, mediante el que se logró depurar a 2.600 personas empadronadas. Fue José Manuel Prieto como concejal de Administración quien eliminó ese filtro en 2019, razón por la que ahora lamentamos esta situación".

Los populares exigen "la creación inmediata de una comisión de investigación que determine cómo se ha podido llegar a este punto y quiénes son los responsables de no haber actuado a tiempo".