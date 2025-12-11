Gandia sigue dando pasos para impulsar la FP Dual en la Safor

Gandia acogió este jueves la jornada 'Tejiendo futuro: FP, empresas y territorio', un encuentro orientado a fortalecer la colaboración entre institutos, empresas y administraciones para potenciar la Formación Profesional Dual en la Safor.

El acto, celebrado en el Urbalab, contó con la participación del alcalde, José Manuel Prieto, el subdirector general de Formación Profesional, de la Generalitat, José Muñoz, y la concejala de Economía, Empresa, Innovación y Comercio, Elena Moncho,así como representantes del tejido formativo y empresarial de la comarca.

Durante su intervención Prieto destacó la importancia de reforzar la conexión entre el talento local y el tejido productivo. “Esta jornada nace con una vocación muy clara: diagnosticar necesidades, compartir soluciones y construir sinergias útiles entre los centros de formación, empresas y administraciones. Hoy trabajaremos para generar propuestas, identificar retos y buscar soluciones que nos acercan a una formación más flexible, conectada y orientada en el mundo laboral”, afirmó.

Prieto subrayó el papel del Consejo Territorial de Formación Profesional de la Safor, como pieza clave para articular la oferta formativa según las necesidades reales del entorno productivo, y recalcó la "apuesta del ayuntamiento" para desarrollar la competitividad de las empresas y fomentar el talento local, anticipándose a las demandas futuras.

Así mismo, el alcalde hizo referencia al Centro Integrado de Formación Profesional, "un proyecto esencial para completar el mapa formativo de la ciudad y reforzar su liderazgo comarcal", aunque días antes en otro foro, en el instituto Tirant lo Blanc, lamentó que siga bloqueado, y a Urbalab Gandia, como "marca de ocupación, emprendimiento, innovación y transformación digital del ayuntamiento, que actúa como conector entre el talento del territorio y los recursos del entorno".

La jornada abordó los principales retos del mercado laboral en la Safor, como la carencia de ciertos perfiles técnicos, la estacionalidad, la planificación de personal en las empresas, la baja visibilidad de determinadas ocupaciones entre los jóvenes y la necesidad de una orientación profesional alineada con las oportunidades reales.

Entre las acciones planteadas destacaron la identificación de ocupaciones de difícil cobertura a nivel local y comarcal; la puesta en marcha de nuevas prácticas de orientación laboral para motivar hacia sectores con déficit de personal y conseguir itinerarios de formación profesional más flexibles y adaptados a necesidades sectoriales.