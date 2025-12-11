María López, de Beniarjó, y Danna Climent, del CF Gandia, juegan el Nacional con la selección valenciana

La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana ha hecho pública la lista de convocadas de la Selecció de la Comunitat Valenciana Valenta de la categoría sub14 para disputar la primera fase del Campeonato de España.

En esa lista figuran la jugadora de Beniarjó enrolada en el Levante UD, María López Peláez, y la futbolista del CF Gandia, Danna V. Climent Sandoval.

María López Peláez / Levante-EMV

El seleccionador Luis Sánchez ha citado a 18 jugadoras que defenderán los colores de la Selecció del 11 al 14 de diciembre en los Campos Federativos Maximino Martínez Suárez en Roces de Gijón. Asturias, Comunidad de Madrid y Euskadi serán las selecciones rivales.

El primer partido es este viernes contra Madrid, el segundo el sábado frente a Asturias, la selección anfitriona, mientras que el domingo se medirán a Euskadi.

Danna V. Climent Sandoval / Levante-EMV

La Comunitat Valenciana sub12 se proclamó campeona el año pasado con María López Peláez en sus filas, por lo que en esta edición esperan revalidar el título. El primer objetivo es superar la fase de grupos.