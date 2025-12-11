Un millón y medio para las joyas de la corona del Palau Ducal de Gandia

El Ayuntamiento de Gandia acaba de iniciar la licitación de las obras de rehabilitación de dos lugares emblemáticos del Palau Ducal dels Borja por un importe de 1,5 millones de euros. El alcalde, José Manuel Prieto, ha presidido una nueva reunión del Patronato del Palau Ducal, celebrada en el consistorio, en la que se se ha dado luz verde al contrato de obra del proyecto 'Intervención en la Sala de Coronas y la escalera del patio de armas de ese histórico edificio que surgió con los duques reales, en el siglo XIV, que después pasó a la familia Borja y, a punto de entrar en ruina, fue adquirido en pública subasta por la Compañía de Jesús, su actual propietaria.

Esta iniciativa será posible gracias a una subvención de 1.028.000 euros, enmarcada en el Programa del 2% Cultural del Gobierno de España que se tramita desde el Ministerio de Transportes, Movilidad Sostenible y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y a una aportación cercana a los 470.000 euros de la propia Fundación del Palacio.

El alcalde destaca que el inicio del proceso de licitación permitirá que, si todo va bien y se cumplen los plazos, las obras puedan iniciarse en unos seis meses aproximadamente. En estos momentos el mal estado del tramo final de la escalera del patio de armas obliga a mantener cerrado ese paso que da, precisamente, al Salón de Coronas, de ahí la importancia de llevar a cabo estas obras.

"Es una gran inversión que actuará en uno de los monumentos más importantes y emblemáticos de nuestra ciudad. De esta manera, volvemos a poner en valor el Palacio y rehabilitamos aquellos espacios que lo necesitan, al mismo tiempo que ganamos un nuevo espacio para la ciudadanía, que completará la transformación de los ejes de las calles Carmelites y Jesuïtes", ha señalado el primer edil.

Las actuaciones previstas incluyen diversas intervenciones en el edificio histórico, que comprenden la rehabilitación de más de 150 metros cuadrados de la Sala de Coronas, abordando el suelo, las vigas de madera, el techo y la terraza para reforzar la estructura; la mejora del estado de la escalera del Patio de Armas, que presenta deterioro en la madera, los azulejos de los escalones y problemas estructurales en la cubierta; la restauración del antiguo Gabinete del Duque, actualmente utilizado como capilla y con deformaciones en el pavimento; y la demolición parcial del muro existente entre las calles Jesuïtes y Carmelites.

En la reunión, además del alcalde, participaron la concejala delegada de Patrimonio, Alícia Izquierdo; la edil de Cultura, Balbina Sendra; así como la directora del Palau Ducal, Estela Pellicer, y representantes de la Universtiat Politècnica de València, de la Compañía de Jesús y técnicos municipales.