Fin al 'pacto de todos' en Villalonga: el alcalde retira las competencias al PP

El Gobierno plural y de consenso que acordaron todos los partidos políticos en Villalonga tras las elecciones municipales de 2023 ya es historia. Tras aquellos comicios, los resultados fueron 5 concejales para el PSPV-PSOE, 3 para el PP, 2 para Compromís y 1 para Ens Uneix, once en total.

Con esta complicada aritmética y para que no se repitieran los problemas de las dos legislaturas anteriores, se pactó un Gobierno local en el que entraron todos los partidos políticos. La alcaldía sería durante todo el mandato para el candidato de la lista más votada, el socialista Juanjo Sanchis, pero en aras de la concordia este ofreció delegaciones a todos los ediles.

Aunque esto en la comarca era una rareza política ha venido funcionando relativamente bien desde entonces. En febrero de este año hubo una primera crisis: el alcalde retiró la competencia de Industria que tenía el portavoz del PP y exalcalde Román Garrigós, según justificó el alcalde, «porque parecía que ejercía más de oposición que de gobierno». Sin embargo, los otros dos ediles del PP, Rubén Femenía y José Manuel Rodríguez, continuaron ocupando delegaciones municipales.

Pero el «buen rollo» ha durado hasta el pleno de diciembre, celebrado hace unos días, que fue especialmente tenso. El alcalde había decretado el 21 de noviembre la retirada de competencias a Rubén Femenía, del PP, escenificando en el pleno la ruptura total. Femenía fue el gran ausente del pleno.

Y en la misma sesión el edil del PP José Manuel Rodríguez anunció que dejaría el partido por discrepancias con sus otros dos compañeros.

Las competencias que tenía Femenía el alcalde las reparte ahora entre tres concejales: José Ripoll (Ens Uneix) pasa a gestionar alumbrado, agua potable y gestión de residuos, que suma a las que ya tenía de comercio y turismo; Domingo García (Compromís) se queda con cementerio y mercados; y Jordi Ribes (PSPV-PSOE) asume parques y jardines, y mantenimiento urbano.

Sobre este asunto el portavoz del PP, Román Garrigós, señaló en el pleno en un tono muy duro que «el reparto de competencias fue desde el primer momento una completa mentira, a mí se me dio Industria sin presupuesto, vacía, y por tanto sin capacidad de actuar».

El alcalde le contestó que al inicio de legislatura «pregunté a todos los concejales qué áreas querían llevar, no lo decidí yo de manera unilateral». Y comentó que desde que él tiene Industria se ha adelantado mucho en la Entidad de Gestión y Modernización, y en cursos formativos. «Lo que sucede es que a lo mejor no había ganas de trabajar», le espetó a Garrigós.

Villalonga vuelve a entrar en una dimensión desconocida, donde el PP se queda con dos concejales en la oposición, mientras que el Gobierno lo formarán PSPV-PSOE, Compromís, Ens Uneix y el edil no adscrito Rodríguez.

Rodríguez: "No dimito"

La tensión entre los dos concejales del PP asistentes al pleno, José Manuel Rodríguez y el portavoz, Román Garrigós, salió a relucir cuando se sometió a votación la propuesta de Alcaldía para que Garrigós dejara de ser representante del municipio en el Consorcio de Residuos y lo fuera José Ripoll. Garrigós anunció que el PP votaría en contra, y él fue consecuente pero, para su sorpresa, su hasta ese mismo momento compañero de filas José Manuel Rodríguez lo hizo a favor.

A partir de ahí saltaron las chispas entre los dos. Garrigós dijo que esa discrepancia de voto «ya se hablaría después en el grupo municipal». «¿Es una amenaza?», preguntó desde la otra banda el alcalde. Pero Rodríguez tomó a continuación el micrófono y se despachó a gusto contra su «jefe».

«Estoy callando y aguantando mucho tiempo, no es agradable pero tenía que haber tomado esta decisión mucho antes, Román Garrigós y Rubén Femenía no han contado conmigo para nada, en cambio el resto de la Corporación sí, a los dos meses de la legislatura ya me di cuenta».

Anunció que sería concejal no adscrito, pero conservando sus delegaciones, que hábilmente el alcalde no le había retirado. «No dimito porque estoy muy contento con el trabajo que estoy haciendo por mi pueblo», dijo. Tras estas palabras aplaudieron algunos concejales del Gobierno. Pidió a la secretaria municipal que agilice el trámite lo antes posible, «si puede ser para el próximo pleno», y el apoyo del resto de la Corporación para seguir adelante.

Román Garrigós evitó contestar en el pleno a los ataques de Rodríguez: «Lo haré en su momento, pasemos página», dijo. José Manuel Rodríguez conservará Sanidad y Tercera Edad.