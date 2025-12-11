Piles reprén l'activitat, Bellreguard anuncia una partida Top200 i Xeraco té un desafiament
Confirmada la programació de raspall en la comarca de la Safor
El Trinquet Ciscar de Piles reobri este divendres, 12 de desembre, les seues portes perquè es juguen dos partides de raspall. A les 16.45 hores arranca la vesprada amb Sergi i Cucala contra Miquel i Sales. A continuació, Ximo i Verdú s'enfronten Boronat i Ferrando.
Al Trinquet Municipal de Bellreguard hi ha cartell de luxe pel dissabte, 13 de desembre, amb un premi extraordinari de 200 euros pels guanyadors. El cartell anuncia a Vicent i Tonet IV contra Marrahí, Raúl i Alejandro. Aixó serà a les 18.30 hores, però abans juguen Ian i Terrades contra Diari i Ibiza.
Diumenge, 14 de desembre al mateix trinquet bellreguardí, Ferrer IV i Bataller contra Andreu i Raúl i, més tard, Terrades II i Valls vs Miquel i Marc O.
Dilluns, dia 15 al Trinquet Municipal de Xeraco hi ha desafiament. El protagonitzen dos mitgers: Lorja i Ximo amb 1.000 euros d'eixida. Abans hi ha un primer encontre amb Boronat i Rosen vs Bonillo i Ferrando.
