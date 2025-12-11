Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Piles reprén l'activitat, Bellreguard anuncia una partida Top200 i Xeraco té un desafiament

Confirmada la programació de raspall en la comarca de la Safor

Vicent de Xeraco juga en Bellreguard

Vicent de Xeraco juga en Bellreguard / Fedpival / Pilota Pro

Salva Talens

Gandia

El Trinquet Ciscar de Piles reobri este divendres, 12 de desembre, les seues portes perquè es juguen dos partides de raspall. A les 16.45 hores arranca la vesprada amb Sergi i Cucala contra Miquel i Sales. A continuació, Ximo i Verdú s'enfronten Boronat i Ferrando.

Al Trinquet Municipal de Bellreguard hi ha cartell de luxe pel dissabte, 13 de desembre, amb un premi extraordinari de 200 euros pels guanyadors. El cartell anuncia a Vicent i Tonet IV contra Marrahí, Raúl i Alejandro. Aixó serà a les 18.30 hores, però abans juguen Ian i Terrades contra Diari i Ibiza.

Diumenge, 14 de desembre al mateix trinquet bellreguardí, Ferrer IV i Bataller contra Andreu i Raúl i, més tard, Terrades II i Valls vs Miquel i Marc O.

Dilluns, dia 15 al Trinquet Municipal de Xeraco hi ha desafiament. El protagonitzen dos mitgers: Lorja i Ximo amb 1.000 euros d'eixida. Abans hi ha un primer encontre amb Boronat i Rosen vs Bonillo i Ferrando.

