Proinbeni triunfa en Benicarló: Inyección de energía y reacción tras el descanso (80-82)
Cuádruple empate en cabeza en una Liga de 2ª FEB que vuelve el domingo con un derbi en Gandia contra el Llíria
Proinbeni exhibe su mejor versión en la segunda parte para vencer en la cancha del Maderas Sorli de Benicarló (80-82) en el partido de la Liga de Segunda FEB disputado este miércoles. El primer equipo de Units pel Bàsquet Gandia tenía que sacar adelante este encuentro tras dos derrotas consecutivas y lo ha hecho.
En la primera parte, los de la Safor no han estado bien. Han dejado jugar muy suelto a su rival, que ha aprovechado las pérdidas y ha llegado a los 50 puntos tras un primer parcial con empate a 22 y un segundo cuarto con un 28-18 que dejaba el choque muy cuesta arriba. Pero Proinbeni ha vuelto a demostrar carácter con una reacción que le ha permitido ganar 16-21 el tercer cuarto y 14-21 el cuarto y último.
Al término del encuentro, el entrenador gandiense, Alejandro Mesa, explicaba que "ha habido dos partes claramente diferenciadas. En la primera, Benicarló ha sido superior y nosotros no hemos estado a la altura de un partido como este. A nivel defensivo, ha faltado intensidad y ellos han aprovechado nuestros errores. Tras el paso por los vestuarios, hemos reaccionado. Había que parar la sangría de puntos en contra y lo hemos conseguido a base de la energía que nos ha faltado en el primer tiempo. Al final, el partido, como muchos en esta Liga, se ha decidido por detalles y esta vez ha caído de nuestro lado".
Los resultados de la décima jornada derivan en un cuádruple empate en cabeza del grupo Este con Amics Castelló, Proinbeni, Sant Antoni y Albacete con 7 victorias y 3 derrotas.
La competición liguera de esta semana se completa con el partido del domingo a las 18 horas en el Pabellón Municipal de Gandia frente al CBE Llíria.
