Proinbeni triunfa en Benicarló: Inyección de energía y reacción tras el descanso (80-82)

Proinbeni exhibe su mejor versión en la segunda parte para vencer en la cancha del Maderas Sorli de Benicarló (80-82) en el partido de la Liga de Segunda FEB disputado este miércoles. El primer equipo de Units pel Bàsquet Gandia tenía que sacar adelante este encuentro tras dos derrotas consecutivas y lo ha hecho.

En la primera parte, los de la Safor no han estado bien. Han dejado jugar muy suelto a su rival, que ha aprovechado las pérdidas y ha llegado a los 50 puntos tras un primer parcial con empate a 22 y un segundo cuarto con un 28-18 que dejaba el choque muy cuesta arriba. Pero Proinbeni ha vuelto a demostrar carácter con una reacción que le ha permitido ganar 16-21 el tercer cuarto y 14-21 el cuarto y último.

Al término del encuentro, el entrenador gandiense, Alejandro Mesa, explicaba que "ha habido dos partes claramente diferenciadas. En la primera, Benicarló ha sido superior y nosotros no hemos estado a la altura de un partido como este. A nivel defensivo, ha faltado intensidad y ellos han aprovechado nuestros errores. Tras el paso por los vestuarios, hemos reaccionado. Había que parar la sangría de puntos en contra y lo hemos conseguido a base de la energía que nos ha faltado en el primer tiempo. Al final, el partido, como muchos en esta Liga, se ha decidido por detalles y esta vez ha caído de nuestro lado".

Los resultados de la décima jornada derivan en un cuádruple empate en cabeza del grupo Este con Amics Castelló, Proinbeni, Sant Antoni y Albacete con 7 victorias y 3 derrotas.

La competición liguera de esta semana se completa con el partido del domingo a las 18 horas en el Pabellón Municipal de Gandia frente al CBE Llíria.