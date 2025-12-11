Protesta de profesores de la Safor en Gandia con motivo de la huelga educativa
En el acto, esta mañana, se ha leído el manifiesto a cargo de representantes de STEPV-Intersindical, UGT-PV y CCOO-PV
Josep Camacho
La plaza Major de Gandia ha acogido esta mañana, sobre las 9.30 horas, una concentración de docentes y otros miembros de la comunidad educativa con motivo de la jornada de huelga en el sistema educativo público no universitario de la Comunitat Valenciana, convocada para este jueves por los sindicatos STEPV-Intersindical Valenciana, UGT-PV, CCOO-PV.
Protestas similares se han organizado de manera simultánea en otras ciudades valencianas. Durante el acto se ha leído el manifiesto que los convocantes habían preparado. La concentración, que ha reunido a cerca de 200 personas, ha contado con la presencia de la concejala de Educación, Esther Sapena, de Compromís.
Entre los motivos de la huelga, como ya informó Levante-EMV, están mejoras salariales, pero también más recursos para los niños con discapacidad, rebajar las ratios o acelerar la reparación de los colegios e institutos arrasados por la dana. Es la segunda huelga en los últimos dos años, la primera con la que se estrena la recién nombrada consellera de Educación, María del Carmen Ortí.
