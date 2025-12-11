Raquel Martí bate un récord absoluto del NiE Gandia en el Trofeo Internacional Castalia Castellón
Un total de 15 nadadoras y nadadores del club de la Safor participan en la competición
Raquel Martí ha vuelto a ser la mejor competidora del Natació i Esports Gandia, en este caso en el l Trofeo Internacional Castalia Castellón. La nadadora se clasifica para las exigentes finales A de 50 metros braza, 200 espalda y 200 estilos, pero es que, además, mejora sus marcas personales en diversas pruebas. En la prueba de 50 braza consigue el récord absoluto del club.
A destacar también las actuaciones de Martina Barahona, clasificando a la final B de los 200 metros braza y mejorando sus tiempos en diversas pruebas. Igualmente el papel de Kiko Climent con mejora de marcas en 800 libres, y por tercera competición consecutiva, su marca de los 200 libres. Así mismo, Asier Gramage consiguió también una mejora sustancial de su marca en 100 estilos
El equipo femenino del NiE Gandia estaba formado por Valeria Georgieva Pavlova, Vera Perez Iglesias, Júlia Soriano i Biosca, Àngela Ribes Frasquet, Mónika Lachezarova Marinova, Laia Pérez Iglesias, Alba Hidalgo Fernandez, Raquel Martí Tembl y Martina Barahona Soriano.
Por el masculino nadaron Nicolás Muñiz Alvarado, Asier Gramage Torró, Darius Stavar, Eric Tarrasó Domingo, Albert Muñoz Nogueroles y Kiko Climent Vitoria.
La próxima cita competitiva del NiE Gandia será con motivo de la 2ª jornada de la Liga, que se disputará en Gandia el 20 y 21 de diciembre.
