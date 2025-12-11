Xumi: "Al CD Acero no lo vamos a descubrir, pero nosotros vamos a hacer nuestro partido para intentar puntuar"

Ya falta menos para el domingo a las 18.30 horas en el Fornás del Port de Sagunt donde se jugará el gran partido de la jornada en la Lliga Autonòmica entre los dos equipos invictos, el CD Acero, líder destacado y la UE Tavernes, su más inmediato perseguidor. Seis puntos les separan a favor del conjunto saguntino.

Josep Vidal Ascó "Xumi" es uno de los capitanes y el guardameta titular de la UE Tavernes. Tiene 30 años, lleva once en el primer equipo y varias temporadas declarado mejor portero de la antigua Preferente. Esta temporada, junto a su compañero, el también portero Arnau, está batiendo récords, ya que la portería vallera es la menos goleada del grupo Norte con solo 6 goles en contra.

"Xumi" ve al equipo "roget" con mucha ilusión: "Estamos muy bien físicamente, hay mucho compañerismo y tenemos las ideas claras de lo que queremos". El meta vallero entiende que "nos marcan pocos goles porque somos un equipo ordenado y fuerte y eso hace que nos creen pocas ocasiones".

Ofensivamente, según el portero, "hay mucha calidad y experiencia y solemos crear muchas ocasiones. De ahí nuestro número alto de goles a favor. Somos un bloque bien engrasado y competitivo".

El partido del domingo, dice el futbolista vallero "lo veo difícil y complicado para los dos equipos, que por ahora somos los mejores. Al CD Acero no lo vamos a descubrir ahora porque tiene una gran plantilla con jugadores que han competido en tercera división y un presupuesto muy superior al nuestro. Nosotros vamos a jugar nuestro partido para intentar sacar algún punto".