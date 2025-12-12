Agenda de Cultura y Ocio; Qué hacer en la Safor este fin de semana

En Gandia, la programación cultural arranca este viernes, 12 de diciembre con el concierto solidario que organiza la Associació Pro Música a las 20 horas en la Casa de la Cultura. Actúa la Orquesta Filarmonía Ibérica, dirigida por el pianista Melani Mestre y con la violinista Nataliya Borysyuk como solista. La recaudación será destinada a la Asociación Parkinson Safor Gandia.

También desde este viernes día 12 se puede ver la exposición de la artista de Tavernes de la Valldigna, Xaro Bonilla, "Traços i textures. Les pejades de la vida". La muestra estará abierta en la Sala Coll Alas hasta el 6 de enero con entrada libre. Organiza el Ajuntament de Gandia. Departamento de Cultura, Fira i Festes.

En el Teatre Serrano de Gandia se representa la obra "Yo solo quiero irme a Francia", de la compañía Contraproduccions, dirigida por Elisabeth Larena e interpretada por María Galiana, Alicia Armenteros, Anna Mayo y Nieve de Medina. La función narra la historia de Inés, quien asiste al velatorio de Pilar, quien decide dejarle su casa en herencia sin haberla conocido nunca y sin avisar a Leo, su nieta. Juntas descubrirán un pasado que no conocían, abriendo viejas heridas familiares. La cita es a las 20 horas de este viernes, 12 de diciembre.

Una imagen de la función teatral que se representa en el Serrano de Gandia / Levante-EMV

Igualmente este viernes, día 12, el Palau Ducal de Gandia acoge a las 19 horas una mesa redonda con el título "Celebrando a Carmen Martín Gaite" con la participación de María José Gálvez, Directora General del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura; José Teruel, profesor y escritor, autor del libro Carmen Martín Gaite. Una biografía (XXXVII Premio Comillas 2025) editado por Tusquets y Àngels Gregori, poeta y gestora cultural. La mesa estará moderada por José Manuel Prieto, alcalde de Gandia.

Por otro lado, la Associació de Veïns de Marxuquera, el CEIC Alfons el Vell y el Ajuntament de Gandia organizan este viernes, día 12, la presentación de "Al peu del Mondúver en Digital". La cita es a las 20 horas en el Centre Social de l'Ermita de Marxuquera.

El domingo, día 14, en Gandia hay una nueva sesión del programa "Conoce el Palau Ducal" a través de sus personajes principales como Alejandro VI, Francisco de Borja o la duquesa María Enríquez. Una oportunidad para descubrir el Palau a través de sus protagonistas. Organiza: Palau Ducal dels Borja. Es a las 13 horas con venta de entradas en www.palauducal.com.

Uno de los platos fuertes de la programación del fin de semana llega el domingo, día 14, con la actuación del humorista Xavi Castillo en el Teatre Serrano, organizada por Compromís. El Veriueu-ho, Especial El Ventorro, es el título más personal, donde el actor de Alcoi volverá a sacar jugo a la actualidad, con la sátira más directa y el humor habitual de la compañía. Es a las 19 horas. La venta de entradas es en movingtickets.com.

En Oliva, la programación está relacionada con la Navidad. Este sábado, día 13, está previsto el taller "Oliva concilia", de 10 a 12 horas en el Centre Social de Sant Francesc. Por la tarde, a las 7, la Associació Artístico Musical ofrecerá el Concert de Nadal en el Centre Polivalent. En la agenda oficial también figura para el domingo, día 14, el Festival Infantil de la Federació de Falles d'Oliva, también en el Centre Polivalent. Durante todo el fin de semana estará abierto el Mercat Nadalenc en la carpa del parque de l'Estació, de 12 a 14 y de 18 a 20 horas.

En Tavernes de la Valldigna, el Ayuntamiento organiza este domingo, día 14, celebramos la audición del alumnado de la Escuela de Música Mestre Arnau y la SIUM. Actuarán los grupos de metal, madera, cuerda y percusión a partir de las 11 de la mañana de manera itinerante por la plaza del polideportivo y el Prado Comarcal y ya a las 12 horas en la plaza Major para que el público pueda disfrutar de una actuación final.

Los protagonistas del concierto en Benifairó de la Valldigna / Levante-EMV

La localidad de Barx ha reservado para este sábado, día 13 de diciembre, la tradicional "Encesa de Llums de l'Arbre de Nadal" con protagonismo especial para el ganador o ganadora del concurso de la postal de Navidad. Eso será a las 18 horas en la plaza de l'Església. La jornada incluye merienda popular y un taller infantil.

El Ayuntamiento de Beniarjó ha organizado una extensa y variada programación de Navidad dirigida a todas las edades, que llenarán el municipio de música, cultura, diversidad, tradición y fiesta durante buena parte de diciembre y principios de enero. Las actividades se inician este sábado 13 de diciembre con "Nadales arreu del món", un concierto a cargo de la Escola de Música y la Agrupació Artístico-Musical Ausiàs March, que tendrá lugar a partir de las 18 horas en el Auditori Municipal.

Benifairó de la Valldigna ha preparado para este viernes, 12 de diciembre, el Concert de Nadal, a las 19 horas en el Auditori Municipal, con la Orquesta Vnysso, la soprano Lucía Gandía, el director Vicente Alberola y el violín solista, David Ruiz. Entrada libre hasta completar aforo. El ayuntamiento benifaironero también invita a la ciudadanía al acto de "Encesa" de las luces de Navidad este sábado, a las 19 horas en la plaza. Se iluminará el árbol de Navidad, un árbol muy especial creado por la Fundació IntegraValldigna. La tarde estará llena de música y ambiente navideño con las actuaciones del Coro de l'Entusiasta y del Cor de Stella Maris, además de la participación de los alumnos de la escuela de música Pepe Rafaela y del CEIP Jaume II El Just. A partir de las 17:30 h, los Festers han preparado un taller infantil navideño y también ofrecerán chocolatada y buñuelos a beneficio de su comisión.

En Benirredrà, el ciclo Teatre Tardor 2025 incluye la representación de la obra, "Cal Porgar a Totó", una divertida comedia de la compañía Àgora Grup de Teatre. Será este viernes, 12 de diciembre, a las 20 horas, en el Aula de Cultura. Se trata de la última sesión de la temporada con entrada libre.

El Mural de la Diversitat de Daimús / Levante-EMV

En Daimús se ha programado la inauguración del mural de la diversidad este sábado 13 de diciembre a las 11 horas. La ciudadanía está invitada a un acto que reivindica el derecho a ser y amar como uno quiera. El amor es y debe seguir siendo libre. Es en la calle de l'Era, en el muro del CEIP Mestre Rafael Noguera.

"A l'ombra de la Terra" es el título del libro fotográfico divulgativo que recoge 30 cuevas del término municipal de Gandia en el que han participado los fonteros @yleepellicer @josumillet @k.rles @kikodeblay y Joan Àngel, todos ellos espeleólogos y coautores del libro. Habrá tertulia y algo que picar. Se presenta este viernes, 12 de diciembre, a las 18.30 horas en la Llibreria El Castell en la Font d'en Carrós.

En la Font d'en Carròs también podrán disfrutar este fin de semana de la función de teatro familiar, 'Faula del Trencanous', a cargo de Al TeatruM. Será este domingo, día 14, a las 18 horas en la Casa de la Cultura. La recaudación del de este teatro también se destinará íntegramente a la Campaña Navidad y Reyes del Preventorio Infantil. El precio de las entradas es de 3€ y se pueden adquirir de martes a viernes, por las tardes, en la Biblioteca y el domingo, una hora antes del espectáculo, en la misma Casa de la Cultura.

En l'Alqueria de la Comtessa también es Navidad y por ello hay actividades programadas. Este viernes, día 12, se realizará un taller de cocina para niños de entre 3 y 12 años, a las 17 horas en el Miniclub-Espai Jove; este sábado, día 13, se llevará a cabo un taller para elaborar el tradicional belén, igualmente para niños de entre 3 y 12 años, a las 11 horas, en la plaza Major, mientras que el domingo, día 14, se montará, desde las 11 horas en la plaza Major, un rastrillo gastronómico solidario a beneficio de la parroquia. Por la tarde, a las cinco, hay diversión en el Centre Social con Els Comtessos.

En Miramar "¡Vive la Navidad!. Este viernes 12 de diciembre, a las 18 horas, está previsto el encendido de las luces y del árbol de Navidad en la Plaza Major. Un evento especial para iniciar juntos el espíritu navideño, en el que se repartirá chocolate y dulces y se cantarán villancicos en un ambiente festivo y familiar. La vecina, Ana Mena, volverá a sorprender con un nuevo villancico dedicado al municipio.

Palma de Gandia también une la Navidad con la solidaridad. Este sábado, día 13, de 18 a 21 horas, se montará un mercado benéfico en la plaza de la Casa de la Cultura que organiza el colectivo "Pel teu somriure". La jornada incluye la "encesa" de las luces navideñas, la venta de productos artesanos y a las 19 horas la visita de Papa Noel.

El Cor Santa Maria de la Valldigna / Levante-EMV

Simat de la Valldigna también anuncia la "Encesa" del árbol de Navidad este viernes día 12 a las 19.30 horas en la plaza Constitució. Se trata de un árbol muy especial creado por la Fundació IntegraValldigna y se contará con la actuación de la Coral de Santa María de la Valldigna.

En Xeraco se puede asistir a la presentación del libro "Històries i llegendes", de Joan Iborra. Es este viernes 12 de diciembre a las 19.30 h, la Biblioteca Municipal. El acto contará con la participación de: José Luis Planes (La Goleta), María José Aleixit (actriz), Isabel Canet (escritora) y el propio Joan Iborra (autor). En modo más navideño y también en Xeraco está prevista la "Ronda de Nadales". Será este sábado 13, a las 17:30 horas, cuando el Grup Danses Xeraco llenará las calles del pueblo de alegría y tradición con su actuación navideña itinerante. El inicio será desde el Ayuntamiento.