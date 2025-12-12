El Ayuntamiento de Tavernes incorpora dos nuevos quads al parque móvil de la Policía Local

El Ayuntamiento de Tavernes de Valldigna ha adquirido dos nuevos quads, que se incorporan al parque móvil de la Policía Local con el objetivo de reforzar la vigilancia en diferentes puntos clave del término municipal. Se trata de vehículos especialmente adaptados para la circulación en terrenos rurales y zonas de difícil acceso que permitirán mejorar significativamente la respuesta policial y la proximidad con la ciudadanía.

Con estas nuevas adquisiciones, la Policía Local podrá intensificar la vigilancia en áreas de huertos y terrenos agrícolas, que durante la temporada de cosecha requieren un mayor control para evitar robos y proteger la actividad del municipio.

Asimismo, los quads facilitarán la labor de supervisión y protección del patrimonio paisajístico, lo que permitirá un acceso más rápido y eficiente a zonas naturales, senderos y caminos que forman parte del valor medioambiental de Tavernes.

Los vehículos reforzarán también los servicios de prevención y emergencias, puesto que posibilitará intervenciones inmediatas en espacios donde otros vehículos no pueden llegar con facilidad.

Además, durante la temporada turística, la Policía Local utilizará estos quads para mejorar la vigilancia en las playas, ampliando la presencia preventiva a lo largo del litoral y garantizando una respuesta más rápida frente a posibles incidencias.

La alcaldesa Lara Romero ha señalado que "invertir en seguridad es fundamental para proteger el pueblo. Nuestros campos siguen siendo objeto de robos en temporada de cosecha, y necesitamos una vigilancia efectiva que dé tranquilidad a los agricultores y proteja el fruto de su trabajo. Nuestras montañas, especialmente cuando las altas temperaturas previenen las altas temperaturas incendios y actuar con inmediatez ante cualquier amenaza. También nuestras playas, con miles de personas cada verano, necesitan un control cercano y ágil".