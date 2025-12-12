El CF Gandia y el CE la Font d'en Carròs afrontan un derbi de viejos conocidos

Apasionante se presenta la 12ª jornada de la Liga en Primera Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana. Tras el descanso por la disputa de La Nostra Copa, se reanuda la competición con un derbi comarcal por todo lo alto: CF Gandia contra CE la Font d'en Carròs, el domingo, a las 16 horas, en el Estadio Guillermo Olagüe. El choque supone el reencuentro del actual técnico gandiense, Alberto Gregori, con el que ha sido su equipo durante las últimas temporadas y viceversa. Los blanquiazules ocupan la cuarta posición de la tabla en el grupo III con 20 puntos, mientras que los fonteros son octavos con 17.

Este domingo se vivirá una tarde especial en el Polideportivo Municipal de Gandia, tras el acuerdo de colaboración entre UPB Gandia y el CF Gandia para promover el deporte local y fortalecer el vínculo entre las aficiones con una acción conjunta.

Coincidiendo con que ambos equipos juegan como locales, los socios de cualquiera de los dos clubes disfrutarán de un 50% de descuento en las entradas para asistir a ambos partidos.

En el caso del CF Gandia, las entradas tienen un precio de 10 euros en grada general y 15 euros en tribuna. Con el descuento especial, los socios del UpB Gandia podrán acceder por 5 euros en general y 7,50 euros en tribuna. Los precios del UPB con descuento para los socios del CF Gandia serán de 5€.

Por otro lado, el CF Simat, décimo en la tabla con 15 puntos, recibe en su campo al CD Enguera, quinto con 20. El choque está programado a las 17 hores de este sábado en la localidad de la Valldigna.