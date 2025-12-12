Cinco robos en 15 días alarman a los comerciantes del centro de Gandia

Dos robos en tiendas de ropa, en un caso con violencia, otros dos en un bazar y en una tienda de estética, y un quinto en una joyería, cometido por al menos dos personas en una acción coordinada para confundir a los propietarios, han generado alarma entre los comerciantes del centro de Gandia, que reclaman más vigilancia policial para evitar este tipo de acciones.

Los hechos, cometidos en un periodo de mucha actividad en el comercio por la proximidad de las fiestas navideñas, han sido revelados por el PP de Gandia, cuyos dirigentes no dudan en calificarlo como una «oleada», y ello exigen más presencia de la Policía Local en la calle.

Tanto el portavoz del Grupo Popular, Víctor Soler, como la concejala delegada de Comercio, Silvia Riera, y el concejal encargado de Seguridad, Vicente Gregori, han asegurado que, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras ocasiones, los robos cometidos, que se difunden a través de un grupo de wasap de los propios comerciantes, no son «una percepción», sino «hechos reales y testimonios directos de comerciantes que se sienten abandonados por el gobierno socialista».

Esta sucesión de robos ha reactivado el rifirrafe político sobre la seguridad, que se ha convertido en un argumento muy repetido en Gandia. «Nos dicen que la Policía tarda una media de entre 10 y 20 minutos en llegar porque los agentes están desbordados», señala el portavoz popular, que insiste en un recorte de plantilla y de servicios que el Gobierno local niega. De todo ello Soler responsabiliza al alcalde de la ciudad, José Manuel Prieto, y a la concejala de Seguridad, Lydia Morant.

Precisamente es Morant la que ha respondido a Soler, tachando al líder popular de «hacer del catastrofismo y el alarmismo su bandera». El concejala socialista ha recordado que esta misma semana se celebró una reunión de la Mesa de Seguridad, en la cual se coordinó un amplio dispositivo junto con otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, que alcanzará principalmente las zonas comerciales y aquellos puntos donde se prevén más aglomeraciones de gente.

«Por mucho que repitan una mentira, no se convertirá en verdad. La Policía está en la calle y la reestructuración de la plantilla que se ha realizado busca mejorar la eficiencia y la eficacia», concluye Lydia Morant.