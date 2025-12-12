Un derbi que es sinónimo de espectáculo y emoción: Proinbeni UpB Gandia contra CEB Llíria

Los enfrentamientos entre Proinbeni UpB Gandia y CEB Llíria son derbis y también ya clásicos. Vienen de la Tercera FEB (Liga EBA) y ahora se repiten en Segunda FEB. El último referente data del pasado mes de septiembre en la Copa de España con victoria de los de la Safor por 100-60.

Entre ambos clubes existe una rivalidad sana. Las dos aficiones sienten pasión por el baloncesto y crean un ambiente espectacular en las gradas. Este domingo vuelven a enfrentarse, a las 18 horas en el Pabellón Municipal Gandia. El choque corresponde a la undécima jornada del campeonato. Los gandienses llegan como colíderes con 7 victorias y 3 derrotas tras su victoria en Benicarló del miércoles. Los edetanos ocupan la quinta plaza con 6 triunfos y 4 tropiezos, después de imponerse al Molina Basket en la jornada de entre semana.

El entrenador de Proinbeni, Alejandro Mesa, comenta sobre su ex equipo que "la Copa de España era pretemporada, pero ahora el Llíria es bastante fiable. Basan su juego en el tiro de tres, anotan más de 12 canastas de 3 puntos por partido, y cuentan con el liderazgo en pista del base Alonso Meana. Son un bloque con mucha pólvora".

Mesa, sin embargo, está más preocupado del estado de sus jugadores, ya que Javi Soler está lesionado y es duda, aunque el miércoles forzó y jugó, mientras que Ferrando recibió un golpe que le dejó KO en Benicarló. A todo ello, el pívot Santana reaparecerá tras seis semanas de baja por lesión.

El entrenador también ha querido valorar el rendimiento del escolta Kyle Greeley, que el pasado sábado consiguió ser MVP de la categoría con récord de valoración incluido. Mesa dice sobre su jugador que "a nadie se le escapa que es uno de los mas talentosos de Segunda FEB, pero es que, además, no es egoísta, su máxima es que el equipo gane, y eso le convierte e el jugador deseado por cualquier entrenador porque siempre suma al equipo. En Benicarló, por ejemplo, vio que estaba muy marcado y no pudo brillar en anotación, pero sí en el juego colectivo dando seis asistencias".

Este domingo se vivirá una tarde especial en el Polideportivo Municipal de Gandia, tras el acuerdo de colaboración entre UPB Gandia y el CF Gandia para promover el deporte local y fortalecer el vínculo entre las aficiones con una acción conjunta. Coincidiendo con que ambos equipos juegan como locales, los socios de cualquiera de los dos clubes disfrutarán de un 50% de descuento en las entradas para asistir a ambos partidos.

En el caso del CF Gandia, las entradas tienen un precio de 10 euros en grada general y 15 euros en tribuna. Con el descuento especial, los socios del UpB Gandia podrán acceder por 5 euros en general y 7,50 euros en tribuna. Los precios del UPB con descuento para los socios del CF Gandia serán 5€.