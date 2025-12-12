"Joano", un hombre servicial que no quiere homenajes

Hay hombres que prefieren hacer buenas obras en la vida sin reclamar protagonismo por ello. Es el caso de Juan Martí Pérez, un veterano futbolista y entrenador de Villalonga, en quien pensaron dedicarle el campo de fútbol municipal. El asunto ya estaba contemplado para incluirlo en el orden del día del pleno del pasado 3 de diciembre, pero el alcalde de la localidad, Juanjo Sanchis, se vio obligado a retirarlo a última hora tras comunicarle previamente el interesado que no desea tal homenaje.

También conocido como «Joano», Juan Martí ha dedicado prácticamente toda su vida al Villalonga CF. Nunca ha sido directivo pero ha ayudado siempre a las diferentes juntas que han estado al frente de la entidad. Colaboró aumentando la cantera cuando no había niños, y en definitiva estando a disposición de la entidad para lo que hiciera falta. También es muy querido en el fútbol comarcal.

El alcalde había aceptado la propuesta, emanada de la junta directiva del club, para que el estadio llevara su nombre, y así lo anunció el pasado mes de octubre en el acto de presentación de la temporada, organizado por el club «llobero». En ese evento el club conmemoró su 50 aniversario como entidad federada y además hubo un homenaje a varios socios, entre ellos el propio Juan Martí.

Sin embargo, «Joano», ha estado dándole vueltas al asunto del campo, y cree que no merece tal honor. En una carta remitida a la Corporación municipal, que el alcalde leyó en el pleno, Juan Martí mostró su agradecimiento, declinando que su nombre figurara.

«Es un orgullo que mis vecinos quieran agradecerme la dedicación de estos años con este reconocimiento, pero siendo consecuente con mi manera de pensar no concibo este hecho. Pienso que las instalaciones deben seguir llevando el nombre del municipio sin tener que añadirles ningún apellido», argumentó en la misiva «Joano». Por tanto, el recinto seguirá llamándose simplemente campo de fútbol municipal.

Casado y con dos hijos, Juan Martí trabajó como administrativo hasta su jubilación. En las últimas elecciones municipales concurrió como número 2 en la candidatura de Ens Uneix, que encabezó José Ripoll. Como futbolista pasó por el primer equipo del Villalonga CF, pero sobre todo jugó en las liguillas de peñas, como la River Got, famosa en Villalonga.

El presidente del Villalonga CF, Isidoro Docón, señaló que, efectivamente, aunque al principio «Joano» dijo sí, finalmente se sintió abrumado por este halago, porque es una persona muy sencilla. En cualquier caso, confirmó que es un hombre «que ha hecho mucho por el club», y añadió que la decisión de ponerle su nombre al campo municipal estaba respaldada tanto por los actuales directivos como por los anteriores.

Su entorno coincide en que es un hombre espontáneo, servicial e inquieto, pero a la vez tan reservado y humilde que no era de extrañar esta reacción. Él quiere evitar declaraciones. «Joano» prefiere seguir trabajando por amor al fútbol local y comarcal pero con discreción.