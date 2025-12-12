El líder invicto UD Oliva juega en El Morer en busca de su undécima victoria en doce jornadas

Con un margen de 7 puntos sobre su más inmediato perseguidor, el líder invicto de la Liga en Segunda FFCV, la UD Oliva, retoma la competición liguera con el objetivo de sumar su undécimo triunfo en doce jornadas. Los de Joano, que cuentan con 31 puntos, juegan en casa ante el Gorgos CF, cuarto clasificado con 17 puntos, en un choque fijado a las 18.30 horas de este sábado en El Morer.

El que también juega en casa es el segundo clasificado con 24 puntos, el Villalonga CF, que recibe a la UD Portuarios Disarp, séptimo con 16 puntos, en partido previsto a las 17 horas de este sábado.

En otros duelos de la jornada, el Safor CF Gandia "A" se mide al CF Cullera en Roís de Corella a las 15.30 horas; el Daimús CF visita al CEF El Verger a las 16 horas de este sábado; la UE Benifairó actúa de local ante la UD Beniopa a las 16.30 horas también del sábado, y el Real de Gandia CF compite en el Municipal Juan Peiró ante la UD Alginet a las 19 horas igualmente del sábado.

Para el domingo quedan los partidos CF Miramar vs CE Ròtova "A" a las 12.30 horas y el CF Bellreguard "A" vs CF orba a las 17 horas.