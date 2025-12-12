La parroquia cede a Gandia el cementerio de Benipeixcar

El pequeño cementerio parroquial de Sant Cristòfol, que antiguamente fue el recinto destinado a los vecinos del municipio de Benipeixcar, anexionado a Gandia en 1965, ya es municipal.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Prieto, y el sacerdote titular de la parroquia, Vicente Esteve, han firmado el documento final mediante el cual se consuma la cesión, sin ninguna compensación económica. La parroquia se deshace del cementerio que, desde ya, pasa a ser gestionado por el consistorio.

Con este acuerdo, que ha sido negociado durante varios meses por la concejala presidenta de la Junta de Distrito de Benipeixcar, Inma Rodríguez, se pone fin a una demanda de los vecinos.

«De este modo, el Ayuntamiento asume la gestión del cementerio y el mantenimiento de todas sus instalaciones, con el objetivo de garantizar un servicio público más próximo y de calidad», indica el Gobierno local.

Con esta decisión se da un paso más en la imparable cesión de los cementerios parroquiales a los ayuntamientos, que son la administración que tiene la competencia para ofrecer el servicio público funerario. En la Safor cada vez son menos los cementerios que siguen en manos de la Iglesia. Almoines y Rafelcofer están en fase de negociación para cumplir ese trámite y en la Font d’en Carròs la ampliación ya será municipal.